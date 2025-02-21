Kolombiya'da ormansızlaşma 2024'te yüzde 35 arttı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ormansızlaşma oranı 2024'te yüzde 35 arttı.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad, yaptığı açıklamada, ülkede 2023'te 79 bin 256 hektarlık orman alanının kaybedildiğini, 2024'te ise ormansızlaşmanın yüzde 35 artarak 107 bin hektarlık alanın yok olduğunu belirtti.

"Bu kesinlikle iyi bir haber değil," diyen Muhamad, 2022-2024 yılları arasında ise 212 bin hektardan fazla ormansızlaşmanın önüne geçildiğini; yani 118 milyondan fazla ağacın kurtarıldığını söyledi.

Muhamad, "2022'ye kıyasla ormansızlaşma yaklaşık 23 bin hektar artmış olsa da bu durum, stratejik bölgelerdeki koruma zorluklarını yansıtırken hükümetin koruma önlemlerini güçlendirme kararlılığını da teyit etmektedir," dedi.

Yasa dışı madenciliğin etkisi

Çevre Bakanlığı verilerine göre, Kolombiya'da en fazla ormansızlaşmanın yaşandığı yıl, 219 bin hektarlık orman alanının yok olduğu 2019 olarak geçiyor.

Yasa dışı madencilik ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, ülkenin farklı bölgelerinde ormansızlaşmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yerel basında çıkan habere göre, "dünyanın akciğerleri" olarak kabul edilen Amazon Ormanları'nın korunması için ABD tarafından sağlanan yardımların kesilmesi, Kolombiya hükümetinin sıfır ormansızlaşma hedefine darbe vurabilir. (TY)