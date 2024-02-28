Kolombiya'da 1086 kişilik toplu mezar bulundu

Kolombiya'nın Kuzey Santander bölgesinde, toplu mezarda çöp torbaları içinde ceset kalıntıları bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta kazı yapan görevliler toplu mezar tespit etti. Yapılan incelemelerde yaklaşık 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi.

Kamu Güvenliği ve Ceza Adaleti Vatandaş Konseyi’nin (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal) 25 Şubat tarihli raporuna göre, Cucuta, dünyadaki en şiddetli 50 şehir arasında 43. sırada yer alıyor. Raporda, şehrin cinayet oranının 100 bin kişi başına 33,8 olduğu ve 2023'te toplam 369 cinayet gerçekleştiği belirtiliyor.

Cesetler kaybedilenlere ait

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, bulunan insan kalıntılarının "büyük ihtimalle" çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğu kaydedildi.

Kartel ile nehir arasında bir “toplu mezar” hikayesi

JEP Yargıcı Maria del Pilar Valencia da açıklamasında, durumun "dehşet verici" olduğunu ve kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Cucuta'daki kalıntıların kaybedilen kişilere ait olduğunu belirterek, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" ifadesini kullandı.

“Dünyanın en büyük toplu mezarı”

Citizen Digital’ın haberine göre, Kolombiya'nın ikinci büyük şehri Medellin'in gecekondu bölgesinde, 2015 yılında çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cesetlerini aramak için büyük bir inceleme başlatılmıştı.

Medellin Belediye Başkanının Danışmanı Jorge Mejia, konuyla ilgili Reuters’a yaptığı açıklamada, "Alanın büyüklüğü, bu bölgeye gömülebilecek insan sayısı açısından Kolombiya'da ve dünyada böyle başka bir toplu mezarın bulunmadığını düşünüyoruz, bunun dünyadaki en büyük toplu mezar olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Ülkede paramiliter güçler ve devletin güvenlik güçlerince çok sayıda kişi zorla kaybedildi.

İnceleme, paramiliter grupların eski üyelerinin ve görgü tanıklarının, 2002'den bu yana yaklaşık 300 kişinin cesedinin Batı Medellin'de Comuna 13 olarak adlandırılan dağlık gecekondu mahallesinin üst kısımlarındaki çöp sahasına atıldığını söylemesinin ardından başladı.

Hükümet yetkilileri, 24 bin metrekarelik bir çöp sahasında 90 cesedin saklandığını tahmin ediyor.