Kolombiya: 11 EMC gerillasını öldüren ordunun 34 askerini köylüler kaçırdı

Ordu ve Iván Mordisco liderliğindeki FARC karşıtlarının oluşturduğu EMC arasında çıkan çatışmaların ardından Kolombiya Savunma Bakanı Sánchez, 34 Kolombiya ordusu askerinin EMC tarafından örgütlenen köylü milislerce kaçırılmasını kınadı.

Kolombiya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Espectador'un haberine göre, Savunma Bakanı Pedro Sánchez, 26 Ağustos Salı günü, El Retorno (Guaviare) kırsalında 34 askerin, Iván Mordisco lakaplı liderin komutasındaki FARC muhaliflerinin "kandırdığı" yerel topluluk tarafından kaçırıldığını köylülerin EMC tarafından istismar edildiğini ileri sürdü.

Bakana göre, köylüler, kaçırdıkları askerleri serbest bırakmak için bölgede son zamanlarda gerçekleşen çatışmalarda öldürülen bir muhalifin cesedinin kendilerine verilmesini istiyor.

EMC nedir? EMC, Kolombiya'da geniş kırsal alanları kontrol eden gerilla ordusu FARC'nin (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 52 yıl süren iç savaştan sonra silahlı mücadeleyi 2016'da sona erdirerek barış ilan etme ve siyasal partiye dönüşme kararını kabul etmeyen grupların en büyüğü. Estado Mayor Central'in (Merkez Genelkurmayı) baş harflerinden oluşan adıyla EMC, FARC’ın eski komutanlarından “Gentil Duarte” ve çevresinin önderliğinde, dağlarda kalan birlikleri bir araya getirdi ve alternatif bir merkez komutanlığı oluşturdu. EMC halen, Kolombiya’nın güney ve doğu bölgelerinde —özellikle Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo— uyuşturucu rotaları ve kaçak koka tarımı üzerinde etkinliğini sürdürüyor.

Savunma Bakanı: "Bu toplumsal protesto değil, gasp"

Savunma Bakanı Pedro Sánchez, 34 askerin kaçırılmasının bir topluluğun protestosu olarak görülemeyeceği konusunda uyardı ve diyalog yoluyla serbest bırakılmalarını talep etti. Ancak bunun derhal yapılmaması halinde ordunun köylülerin üzerine yollanacağını söyledi.

Güvenlik yetkililerinin 34 askerin 26 Ağustos'ta El Retorno (Guaviare) kırsalında kaçırıldığını doğrulamaları ardından Savunma Bakanı Pedro Sánchez Suárez hükümetin güvenlik güçlerinin haklarının ihlal edilmeye devam etmesine izin vermeyeceği konusunda uyardı.

Bakan resmi raporlara göre, askerlerin "bir insan zinciri oluşturduklarını söyleyen ve kendilerini sahte adlarla adlandıran" bir grup sivil tarafından durdurulduğunu ve ardından götürüldüklerini söyledi. "Bu, adam kaçırma ve gasptır, çünkü karşılığında bir şey talep ediyorlar ve askerlerimizin anayasal görevlerini yerine getirmemeye zorluyorlar" dedi.

Savunma Bakanı hükümetin durumu kontrol altına almak üzere ordu ve polis birimlerini harekete geçirdikleri bir özel harekatın şimdiden başlatıldığını doğruladı. Ayrıca, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan ek birliklerin ve gerekirse Diyalog ve Kanun Uygulama Birimi (Undmo) personelinin de seferber edileceğini duyurdu. "Diyalogda sabırlı olabiliriz ama suça tahammül edemeyiz. Bir askere veya polis memuruna saldıran herkes Kolombiya'ya ve hukukun üstünlüğüne saldırmış demektir." dedi.

Ne Olmuştu?

34 asker, aralarında bir EMC komutanının da olduğu 11 gerillanın öldürüldüğü bir kontrgerilla operasyonunun ardından birliklerin bölgeden tahliyesi sırasında kaçırıldı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sánchez, 26 Ağustos'ta EMC tarafından güneydoğu Kolombiya'nın yoğun ormanlık bölgelerinden Guaviare'de 34 askerin kaçırıldığını doğruladı.

Kolombiya'da iktidardaki solcu Gustavo Petro yönetimi, bu bölgelerde isyancı grupların sivilleri (çiftçiler veya yerel halk) kendi adlarına hareket etmeye zorladığını ileri sürüyor.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı. Haziran 2025'te, başka bir bölgede FARC muhaliflerinin kontrolünde 57 asker siviller tarafından rehin alınmıştı.

Guaviare'nin önemi

Bölge, kokain kaçakçılığı için stratejik bir koridor olduğundan, isyancı gruplar ve suç şebekelerinin hakimiyet için mücadele ettikleri çekişmeli bir bölge. Bu durum, hükümet güçleriyle gerginliğin artmasına ve çatışmaların tekrarına yol açıyor.

