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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 14:13
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2024 14:16
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Köln'de yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı. Kısa süre önce benzer bir patlamada da bir kişi yaralanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Köln'de yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

Köln polisi, 05.00 sularında Ehren Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermedi, çevre sakinleri yoldan geçen 40'lı yaşlarında bir kişinin hafif yaralandığını belirtti.

AA'nın haberine göre patlama sonucu mağazada büyük hasar oluştu.

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada ise bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fotoğraflarını yayınladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
köln patlama
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