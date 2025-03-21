Köln'de “Suriye'de insan hakları ihlalleri” paneli düzenlenecek

Almanya’nın Köln kentinde, Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan yeni rejimin niteliği, ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri ve Suriye halklarını nasıl bir gelecek beklediği konularının ele alınacağı bir panel gerçekleştirilecek.

Türkiye/Almanya İnsan Hakları Derneği’nin (TÜDAY) organize ettiği ve Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, KulturForum Türkiye-Almanya, Dayanışmanın Sesi ile Suriye’de Tehlike Altındaki Topluluklar İçin İnsan Hakları İnisiyatifi tarafından desteklenen panel, 23 Mart Pazar günü yapılacak.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

Panel programı

TÜDAY Başkanı Umut Bilgiç’in açılış konuşmasıyla başlayacak panelin moderatörlüğünü yönetmen ve yazar Nezahat Gündoğan üstlenecek. Panelin konuşmacıları ise şu isimlerden oluşuyor:

Sarkis Kassargian (Lübnan - Gazeteci, Yazar, Suriye-Türkiye İlişkileri Uzmanı)

Dr. Kamal Sido (Almanya - Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu’nda Yakındoğu Uzmanı)

Hasan Gökyıldız (Avrupa Arap Alevileri Federasyonu 2. Başkanı)

Vecih Cuzdan (Türkiye - bianet Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci, Yazar)

Konuşmaların ardından, Berna Boğa ve Umut Piêra ezgileriyle sahne alacak.

Panel: Suriye’de şeriatçı HTŞ rejimi ve insan hakları ihlalleri Tarih: 23 Mart 2025 Pazar

23 Mart 2025 Pazar Saat: 14.30

14.30 Adres: Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln İletişim: H. Murat Aydın, +49 1577 144 86 88 Panelde, Türkçe ve Almanca dillerinde simültane çeviri yapılacak.

(VC)