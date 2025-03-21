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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 12:25
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 12:32
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Köln'de “Suriye'de insan hakları ihlalleri” paneli düzenlenecek

Türkiye/Almanya İnsan Hakları Derneği’nin düzenleyeceği panelin konuşmacıları arasında bianet Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan da yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Köln'de “Suriye'de insan hakları ihlalleri” paneli düzenlenecek
*Sahil bölgesindeki saldırı ve katliamlara karşı başkent Şam'da sessiz eylem, 9 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

Almanya’nın Köln kentinde, Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan yeni rejimin niteliği, ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri ve Suriye halklarını nasıl bir gelecek beklediği konularının ele alınacağı bir panel gerçekleştirilecek.

Türkiye/Almanya İnsan Hakları Derneği’nin (TÜDAY) organize ettiği ve Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, KulturForum Türkiye-Almanya, Dayanışmanın Sesi ile Suriye’de Tehlike Altındaki Topluluklar İçin İnsan Hakları İnisiyatifi tarafından desteklenen panel, 23 Mart Pazar günü yapılacak.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

Panel programı

TÜDAY Başkanı Umut Bilgiç’in açılış konuşmasıyla başlayacak panelin moderatörlüğünü yönetmen ve yazar Nezahat Gündoğan üstlenecek. Panelin konuşmacıları ise şu isimlerden oluşuyor:

  • Sarkis Kassargian (Lübnan - Gazeteci, Yazar, Suriye-Türkiye İlişkileri Uzmanı)
  • Dr. Kamal Sido (Almanya - Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu’nda Yakındoğu Uzmanı)
  • Hasan Gökyıldız (Avrupa Arap Alevileri Federasyonu 2. Başkanı)
  • Vecih Cuzdan (Türkiye - bianet Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci, Yazar)

Konuşmaların ardından, Berna Boğa ve Umut Piêra ezgileriyle sahne alacak.

Panel: Suriye’de şeriatçı HTŞ rejimi ve insan hakları ihlalleri

  • Tarih: 23 Mart 2025 Pazar
  • Saat: 14.30
  • Adres: Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln
  • İletişim: H. Murat Aydın, +49 1577 144 86 88

Panelde, Türkçe ve Almanca dillerinde simültane çeviri yapılacak.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
tüday almanya köln panel Suriye sahil bölgesi Suriye'de Alevi katliamları
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