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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 15:39
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 15:46
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Koçyiğit’in ‘Nereden geldiniz?’ diye sorduğu asker: İl dışından geldik

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in Kars'ta toplu olarak oy kullanılırken “Nereden geldiniz?” diye sorduğu asker, “İl dışından geldik” cevabını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, ‘hayali/taşımalı seçmenin’ getirildiği kentlerden biri olan Kars'ta, otobüslerle Cumhuriyet Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu’na getirilen askerler toplu olarak oy kullandı. 

Atatürk İlkokulu’na giden DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, oy kullanmak için sırada bekleyen askerlerden birine “Nereden geldiniz?” diye sordu. 

Koçyiğit’in soru yönelttiği asker “İl dışından geldik” cevabını verdi. 

"Kent halkının iradesi gasp edilmeye çalışılıyor" 

Duruma tepki gösteren Koçyiğit, yaptığı açıklamada “Dışardan getirilen askerler var her yerde. Getirilen bu taşımalı seçmenlerle Kars halkının iradesi ipotek altına alınacak. Kars halkının kendi iradesi ile seçeceği 5 yıllık yönetime el konulmaya çalışılıyor. Buradan tüm Kars halkına çağrımızdır;  kaçak ve sahte seçmenlerle sizin iradenizi gasp etmeye çalışanlara karşı elinizi vicdanınıza koyun, iradenizi ve kentinizi savunun. Burası ile hiçbir şekilde bağı olmayan, bu kente bir daha hiçbir şekilde uğramayacak insanların bu kentin kaderini belirlemesine izin vermeyin. Sabah akşam alınlarını secdeye koyanlar, namaz kılanlar bugün tüm kentin gözünün içine baka baka hırsızlık yapıyorlar. Biz bu hırsızlara karşı mücadele ettik etmeye de davam edeceğiz. AKP’ye eğer ki bir isim bulacaksak ‘hırsızlar partisi’ diyebiliriz. Bütün Kars halkının vicdanına, sağduyusuna, inanıyorum” dedi.

(AD)

Seçim 2024 gülistan koçyiğit
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