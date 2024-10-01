Koçyiğit'ten Kurtulmuş'a: Meclis'te tek sesli koroya müsaade etmeyeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yeni yasama yılı ve gündemdeki gelişmelere dair Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti olarak, halkların sesini Meclis'e taşımayı ilke edindiklerini ifade eden Koçyiğit, iktidarın da parlamentoyu etkisiz hale getirdiğini belirtti.

DEM Parti’nin bir önceki yasama döneminde 6 bin 451 soru önergesini, 673 Meclis Araştırma Önergesi ve 250 Kanun Teklifi verdiklerini söyleyen Kılıç Koçyiğit, iktidarın Meclis’i halka kapattığını belirtti.

Geçen yasama dönemini değerlendiren Kılıç Koçyiğit, “Hayvan hakları savunucularına, sözleşmeli öğretmenlere, direnen sendikacılara, insan hakları savunucularına, yani yolu Meclis'e düşen ve Meclis'te sesini duyurmak isteyen kesimlere kapatılmış bir Meclis gerçekliğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'teki kavgaları gerekçe göstererek önerdiği içtüzük değişikliğine de dikkat çeken Kılıç Koçyiğit, "Meclis'in sesinin kısılmak istendiğini" söyledi.

Kılıç Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Parlamentodaki son şiddetten sonra tüzük değişikliği gündeme geldi. Bu değişikliğin masumane, parlamentodaki milletvekilinin söz haklarını genişletmeye, muhalefet etmeye dönük olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu tüzük değişikliği muhalefetin sesini kısmak, parlamentodaki etkinliğini geriletmek ve parlamentoda kırıntı düzeyinde kalan denetim yetkisini de ortadan kaldırmak için yapıldığını iyi biliyoruz.

"Meclis sarayın bando takımı değildir. Kendileri istedikleri yerlerde tek sesli bir koroyu oluşturabilirler ama bizler, bizi seçip gönderen halkımıza olan sorumluluğumuz gereği tek sesli koroya müsaade etmeyeceğiz.

"Meclis Başkanı, normal koşullarda tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Bütün milletvekillerin Meclis Başkanıdır. Can Atalay için yapılan olağanüstü Genel Kurul oturumunda, AKP milletvekillerinin uyguladığı şiddete karşı hiç ses çıkarmadığını, bu anlamıyla AKP grubuyla aynı tutumu sergilediğini net bir şekilde gördük. Asıl törpülenmesi gereken Genel Kurul mermerleri değildir. Meclis Başkanını mermerlerden vazgeçmeye, asıl şiddetin AKP grubuna bakmaya ve oraya dönük söz söylemeye davet ediyoruz."

(RT)