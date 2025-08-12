Koçyiğit: Meclis'teki komisyon sürecin hukuksal teminatını sağlamalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te gündemdeki gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi.

Balıkesir’de yaşanan depreme dikkat çekerek konuşmasına başlayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, ülkedeki fay hatlarının geçtiği yerlerin beli olduğunu ancak buna rağmen herhangi bir önlemin alınmadığını söyledi. Orman yangılarına da işaret eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, orman yangıları için uçak alınması gerektiğini söyledi.

KHK'liler Platformu: Süreç, KHK meselesi çözülmeden eksik kalır

Gülistan Kılıç Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilen ve zeytinlik alanları maden ocaklarına açan kanun teklifine de değinerek, bu durum nedeniyle yangıların bilerek çıkarılmış olabileceğine işaret etti.

"Tüm haklarımız tehlike altında"

Sahte diplomalara ilişkin de konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Parası olan basıyor parayı, alıyor diplomayı. İster doktor oluyor ister mühendis oluyor. Biz günün sonunda sahte diplomalı doktora muayene oluyoruz. Sahte diplomalı mühendisin yaptığı binada oturan duruma düşüyoruz. Hepimizin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarımız tehlike altında" diye konuştu.

"Birileri Danıştay’a talimat mı veriyor?"

İhraç edilen Barış Akademisyenlerine de işaret eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, Danıştay’ın ihraçların hukuksuz olduğuna dair kararına işaret etti. Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Ancak Danıştay daha sonra tekrar bir karar aldı ve ihraçlar hukuka uygun dedi. Sonra tekrar bir karar aldı, ‘İhraçlar hukuka uygun değil’ dedi. Gerçekten aklımız ile dalga geçiyorlar. Birileri Danıştay’a talimat mı veriyor" diye sordu.

"Sürecin toplumsallaşması önemli"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyona ilişkin Gülistan Kılıç Koçyiğit şunları söyledi:

"Pek çok partinin komisyona katılmış olması çok önemlidir. Baroların, akademisyenlerin, hak örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin, Kürt sorunun demokratik çözümüne dair sözü olan herkesin dinlenmesi, sürece dair demokratik katılım mekanizmaların genişlemesi ve sürecin toplumsallaşması açısından da hayati bir önemdedir."

Komisyonun takvimi

"Komisyon, kendi yol haritasını oluşturacak ve pratik bir süreci önüne koyacaktır" diyen Koçyiğit, bugünkü toplantıda Ekim’e kadar olan takvimin birlikte konuşulacağını duyurdu.

Koçyiğit, komisyonun sürecin hukuksal teminatı ve sürecin yürütenlerin hukuksal güvencelerini sağlaması gerektiiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sürecin tarafların demokratik siyasete ve toplumsal yaşama katılım kanallarının açılması ve en nihayetinde barışın kendisinin hukuksal güvenceye kavuşması için çaba içinde olmalıdır. Çatışma dönemlerin anti demokratik uygulamalarının barış dönemine uygun bir demokratik bir niteliğe kavuşturulması için demokratik çözüm, demokratik dönüşüm çalışmalarının başlatılması çok önemli bir ihtiyaçtır.

"Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşmez"

Sorunun siyasal nedenlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınarak demokratik çözüm yollarının belirlenmesi gerekiyor. Barışın önce dilde başlayacağından hareketle; barış ve çözüm dilinin her yere sirayet etmesi gerekiyor. Kürt sorununa dair çözüm politikaları geliştirilmeli, atılacak adımların sorundan kaynaklanan demokrasi sorunun çözecek perspektifi ile yaklaşılması gerekiyor. Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşmez."

"Çözümü yapacak feraset bu ülkede var"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, son olarak şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibari ile dünden, önceki günden ve geçen aylardan daha ileri bir noktadayız. Yarınlarda bu günlerden daha ileri bir aşamayı yakalayabiliriz. Bundan kuşkumuz yok. Durmadan çalışacağız. Barış ve sorunun çözümü için hep beraber mücadele edeceğiz. Demokratik çözüm mümkün. Bu çözümü yapacak feraset bu ülkede var. Siyasi kararlık olduktan sonra toplumsal mutabakatın da her gün geliştiğini, derinleştiğini, biliyoruz."

