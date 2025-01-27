Koçyiğit: Meclis çözüm için hızlıca inisiyatif geliştirmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, güncel gelişmelere dair Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Koçyiğit, Grand Kartal Otel'deki yangının sorumlusunun AKP ile MHP olduğunu belirtti. Koçyiğit, AKP ile MHP'nin hiçbir şekilde sorumluluk almadığını söyledi.

Grand Kartal Otel yangını

Yaşanan felaketlerin temelinde iktidarın insan yaşamını temel alan bir politikasının olmamasından kaynaklandığını ifade eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, "İnsanı yaşatmak doğayı korumak gerçek anlamda insanın refahına yönelik hiçbir bakış açısı yok” dedi.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

Koçyiğit, “Varsa yoksa rant ve talan, sermayeyi yandaşı palazlandırmak üzere bir politikanın olduğunu görüyoruz. İktidarın önceliğinin muhaliflerin sesini bastırmak, onların gözaltına almak, onları tutuklamak olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

“Meclis hızlı bir şekilde inisiyatif almalı”

Kürt sorununa dair yürütülen tartışmalara değinen Gülistan Kılıç Koçyiğit, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın süreci "şans" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Kendisinin de ifade ettiği gibi bu sefer gerçekten bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu şansı, tarihi fırsatı gerçekten değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koçyiğit ‘tarihi fırsatı’ heba edecek bütün söz, eylem ve pratiklerden hükümetin özenle kaçınması gerektiğini vurguladı.

“Hükümetin bu çözüm tartışmalarının gerçek anlamda pozitif sonuçlanması için de pratik adımlara yoğunlaşması gerekiyor” diyen Koçyiğit, “Sadece gidiş gelişlerle, sözle bu sürecin yürümeyeceği açık bir gerçek. Bu anlamıyla hızlı bir şekilde yasal çerçeve için özellikle Meclis'in inisiyatif geliştirmesi ve bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade edelim" dedi.

“Öcalan'ın özgürlüğü sağlanmalı”

PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin devam ettiğini vurgulayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Sayın Öcalan'ın rolünü oynaması için çalışma koşullarının hızla düzeltilmesi, tecridin kalkması, sağlık, güvenlik ve özgürlüğü için hızla adımlar atılmalıdır" diye konuştu.

“Yol haritasını tartışacağız”

Sorunun çözümünün olası etkilerine dikkati çeken Gülistan Kılıç Koçyiğit, şöyle konuştu:

“Bu mesele sadece Kürt sorunu çözüm meselesi değildir. Bu mesele aynı zamanda bütün Türkiye’nin demokratikleşmesi meselesidir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olması meselesidir. Bu ülkedeki 85 milyon yurttaşın meselesidir. Hali hazırda Meclis'te bulunan bütün siyasi partilerin ve Meclis dışındaki siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin bu çözüm tartışmalarına omuz vermesi beklentimizi ifade edelim. Bugün MYK'mız toplanıyor. Heyetimizin açıklamaları doğrultusunda yeni yol haritamızı tartışacağız, bazı kararlar alacağız.”

“Emeklileri sefalete terk ettiler”

Emekli maaşları ile ilgili Meclis'e gelecek olan torba yasaya da değinen Gülistan Kılıç Koçyiğit, " Resmi enflasyon bile yüzde 45 iken emekli maaşlarını yüzde 15,75 oranında zam yaptılar, 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkardılar. Bu tam bir insafsızlıktır, emekliği, açlığı yoksulluğa sefalete terk etmektir. Asla kabul etmiyoruz” dedi.

Enflasyon yüzde 44, zam yüzde 15

ESP'ye dönük operasyona tepki

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyonlara tepki gösteren Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu da yetmiyor Şimdi İstanbul Barosu'na operasyon çekmek istiyorlar. En son resen bir soruşturma başlatıldı. Rojava bölgesinde Kuzey ve Doğu Suriye'deki 2 gazetecinin katledilmesiyle ilgili açıklama yaptıkları için soruşturmanın devamı olarak oranın yönetim kurulunda yer alan avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı ve tutuklandı.

"Peki, bir delil var mı, hukuki bir gerekçe var mı? Hayır, ne bir delil var ne bir hukuki gerekçe. Tamamen İstanbul Barosu'nu kriminalize etmek ve seçimde alamadıkları, bütün baskılara rağmen alamadıkları İstanbul Barosu'na operasyon çekmek için kumpas kurmuş durumdalar. Kumpası işletmeye devam etmek istiyorlar. Bunun üzerinden de her gün adliyede adalet mücadelesi veren bir avukat arkadaşımızı da gözaltına alıp tutukladılar."

34 ESP’linin tutuklanması: Önceden alınan kararlar okundu

(AD)