Koçyiğit: Komisyon, Öcalan’ın görüş ve düşüncelerini dinlemeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Meclis komisyonu çalışmalarına değinen Gülistan Kılıç Koçyiğit, dünkü toplantıda çatışmalı süreçte mağdur olmuş kesimlerin dinlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Komisyon toplantısında bugün Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, İHD, Tahir Elçi Vakfı gibi kurumların dinleneceğine dikkat çeken Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Çatışmalı süreçlerde mağduriyetler yaşamış ve yakınlarını kaybetmiş insanların bu sürece katkı sunması, çözüm aklını devreye koyması, çözümden yana tutum alması ve gerçek anlamda buna dair söz söylemiş olmalarının kıymetli olduğunun altını çizmek isteriz" dedi.

Barış Anneleri komisyonda

Barış Anneleri'nin mücadelesinin komisyonun çalışmalarına ışık tutacağını ve katkı sunacağını ifade eden Koçyiğit, devamında şunları söyledi:

"İnsan Hakları Derneği de dinlenecek. 90’lı yıllar, faili meçhul cinayetler, her toplumsal kesimin yaşadığı hak ihlallerini kayıt altına alan, bunun raporlarını yayınlayan, bunun takipçisi olan dernekten bahsediyoruz. Kendisi de dönem dönem mağduriyetler yaşamış, hedef gösterilmiş bir dernekten bahsediyoruz. O anlamıyla bugün İHD'nin de Kürt sorununun çözümü bağlamında kuracağı her sözün, çözüm için söyleyecekleri her önermenin kıymetli olduğunun altını çizelim."

"Mücadeleyi kesintisiz sürdürdüler"

Cumartesi Anneleri’nin de 30 yıldır mücadele verdiklerini söyleyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kimi eşini kaybetti, kimi kardeşini kaybetti. Kimi annesini ve babasını kaybetti. Ama yılmadılar. Gözaltına alındılar, haklarında davalar açıldı. Ama ona rağmen bu ülkede kayıplarını bulmak, kayıplarına ulaşmak için adalet mücadelesini kesintisiz devam ettirdiler. Bu anlamıyla ben bu mücadelede ne yazık ki evladının kemiklerine ulaşamadan yaşamını yitiren Berfo Ana’yı ve mücadelesiyle simgeleşen Cumartesi Anneleri'nden Emine Ocak’ı da bir kez daha saygıyla, minnetle, sevgiyle anıyorum. Onların mücadelesi tarihi bir mücadeleydi ve bugün bizler de onların hatırasına verebileceğimiz en iyi yanıtın toplumsal barışı kurmak, inşa etmek ve kalıcı kılmak olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Öcalan’ın rolü yok sayılıyor"

Kimi çevrelerin Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne dönük tutumlarını eleştiren Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sanki Sayın Öcalan’ın 27 Şubat çağrısı yokmuş, bu çağrı sanki örgütte karşılık bulmamış, bu çağrının karşısında 5-7 Mayıs tarihlerinde örgüt karar almamış ve 11 Temmuz’da silahları imha töreni yapılmamış gibi bir atmosfer yaratılmaya ve bütün bu hakikatin üstü örtülerek bazı tartışmalar yürütülmeye çalışılıyor. Oysa bütün bunlar 45 yılı çatışmalı geçmiş, 100 yıllık Kürt sorunu açısından çok büyük tarihi eşiklerdi. Bütün bu tarihi eşiklerin aşılmasında Sayın Öcalan’ın çok önemli bir rolü olduğunu, sözünün bağlayıcılığının ve örgütün onun sözüne karşılık gerçekleştirdiğini Türkiye halkları olarak hep beraber gördük" diye kaydetti.

"Görüş ve düşünceleri dinlenmeli"

Öcalan’ın her görüşmede Meclis'i işaret ettiğini hatırlatan Gülistan Kılıç Koçyğit, "Yine Sayın Öcalan’ın siyasi ve hukuki zemine işaret etmesinin de altını çizmemiz gerekiyor. Evet, siyaset sorumluluk almalı ve siyaset sürecin hukuki gereklerini yerine getirecek adımları hızlı bir şekilde atmalıdır. Bu nedenle toplumsal kesimler nasıl ki burada dinleniyor, nasıl ki bütün süreç içerisinde mağdur kesimler dinleniyor, bu süreçte bağlayıcı olan ve kararlar alan Sayın Öcalan’ın da görüş ve düşünceleri dinlenmelidir. Bu anlamda fikirlerine başvurulması, diyalog kurulmasının da önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz" vurgusu yaptı.

Belediye operasyonları

Gülistan Kılıç Koçyiğit, demokratik entegrasyon yasalarının hızla gündeme alınması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Toplumsal barış ancak ve ancak gerçek anlamda hukuki ve siyasi altyapı kurularak gerçekleştirilebilir. Demokratik bir toplum ancak yasaların demokratikleşmesiyle mümkün olabilir. Toplumun örgütlenme özgürlüğünün, demokratik toplumun önündeki engellerin, yasal engellerin kaldırılmasıyla mümkün olur. Bu demokratik entegrasyon yasalarının, demokrasiyi ilerletecek yasaların da hızla tartışılması ve gündeme alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir süreci, çözümü konuşuyoruz. Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesini konuşuyoruz ama siyasal iktidarın pratiklerine baktığımız zaman tam aksi bir tablo olduğunu görüyoruz. 19 Mart’ta başlayan ve hız kesmeden devam eden Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlere yönelik operasyonları ifade etmek isteriz. Beyoğlu Belediye Başkanının tutuklanması, toplumsal muhalefeti hizaya çekme operasyonudur."

Provokasyon uyarısı

DEM Parti’nin söylemlerinin üzerinden manipülasyonların yayılmak istediğine vurgu yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

"İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bir tweet atmıştı. Tweet serisi ve komisyonda da DEM Parti’nin söylemleri üzerinden tam bir yalan, tam bir dezenformasyon, tam bir manipülasyon yapmıştı. Biz bu süreç başladığında bütün bu manipülasyonların, çözüm karşıtı güçlerin bunlara zemin olacağını, bütün bu provokasyonları yapacaklarını algı operasyonu yapacaklarını, yalan yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk ama bunu bir milletvekilinin üstelik de komisyona girmeyi kabul etmemiş, komisyon dışında kalmış, komisyon dışında kaldıktan sonra da sırf süreç dışında kaldı diye sürece sürekli çamur atmaya çalışan bir partinin milletvekilinin yapmış olmasının da tesadüf olduğunu düşünmüyoruz.

Çok açık ve net söyleyelim; savaştan, kandan, gözyaşından, şiddetten beslenenleri halk çok iyi görüyor. Kimin çözüm istediğini, kimin barış istediğini kimin eşitlik istediğini, kimin Kürt ve Türk halkının birlikte yaşamından yana olduğunu, ortak geleceğinden yana olduğunu ortak vatanda eşit, özgür yurttaşlar olmasından yana olduğunu görüyor. Ayrıca halk kimin Kürdün kanının üzerinden Türk halkının, yoksulun kanı üzerinden, Türkiye halklarını kanı üzerinden siyaset yaptığını ve kimin çözümsüzlükten beslendiğini ve o çözümsüzlükle gelip burada koltuklarda oturmaya çalıştığını görüyor. O anlamıyla bu tür provokasyonları halkımızın vicdanına havale ediyoruz."

