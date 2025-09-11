Koçyiğit: Komisyon cesur olmalı, meseleye siyaset üstü bakmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de yaptığı açıklamada, "Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu" olarak kamuoyuna yansıyan yapının geniş kesimleri dinlediğini, ancak Abdullah Öcalan’ın da dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, "Bu komisyon herkesi dinliyor. İş çevrelerinden tutalım mağdur kesimlere kadar, eski Meclis başkanlarından barolar birliğine kadar, baro bölge barolarına ve baro başkanlarına kadar ama bir kişiyi daha dinlemesi gerekiyor" dedi.

Uluslararası 13 sendika ve örgütten Öcalan için 'umut hakkı' çağrısı

Açıklamasında çözüm sürecine ivme kazandıracak adımların atılması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Bu komisyonun acilen İmralı’ya gitmesi ve süreci yürüten baş aktör olan Sayın Öcalan’la da görüşmesi, onun görüş, düşünce ve önerilerini de dinlemesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda bir beklenti değil. Halklarımızın barış talebinin somut bir ifadesi ve sürecin de bir gerekliliği olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor."

"Cesur adımlar atmaya da ihtiyacımız var"

Kürt sorununun 100 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Yeni bir iklim yaratmayı konuşuyorsak, o zaman var olan sınırları aşmaya, ezberleri bozmaya ve gerçek anlamda cesur adımlar atmaya da ihtiyacımız olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Öcalan ile görüşme kritik önemde

İmralı’ya yapılacak ziyaretin sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye halkları için önemli olduğunu belirten Koçyiğit şöyle devam etti:

"İmralı’da Sayın Öcalan’ın görüş ve düşüncelerini dinlemenin kendisi Türkiye’de yaşayan her bir yurttaşın ve halkların geleceği açısından, toplumsal barışımız açısından, gerçek anlamda o iç cephe denilen, bizim barış ve demokratik toplum süreci dediğimiz sürecin ilerlemesi açısından da kritik önemdedir."

"Meseleye siyaset üstü bakmalı"

Meclis komisyonuna açık çağrıda bulunan Koçyiğit, komisyonun cesaretle hareket etmesi gerektiğini belirtti:

"Komisyon gerçekten cesur olmalıdır. Meseleye siyaset üstü bakmalı, güncel siyasette güncel toplumsal meselelere hapsolmadan bu meseleye yaklaşmalıdır. Ezberleri bozmalıdır. Aslında İmralı’ya gidiş, İmralı’da Sayın Öcalan’ın görüş ve düşüncelerini dinlemenin kendisi Türkiye’de yaşayan her bir yurttaşın ve halkların geleceği açısından, toplumsal barışımız açısından, gerçek anlamda o iç cephe denilen bizim barış ve demokratik toplum süreci dediğimiz sürecin ilerlemesi açısından da kritik önemde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. O anlamıyla çağrımız çok net ve açık. Komisyon gerçekten cesur olmalıdır. Meseleye siyaset üstü bakmalı. Güncel siyasete, güncel toplumsal meselelere hapsolmadan bu meseleye yaklaşmalıdır.”

Bahçeli hatırlatması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihli grup konuşmasına da atıfta bulunan Koçyiğit, onun "Gelsin Meclis’te konuşsun" çağrısının nasıl önemli ve anlamlıysa, çözüm komisyonunun Öcalan’la görüşmesinin de aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

Son olarak çözüm sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımları sıralayan Koçyiğit, şu çağrıyı yaptı:

"Beklentimiz çok kısa bir süre içerisinde çözüm komisyonunun içerisinden bir heyetin hızlı bir şekilde süreç olgunlaştırılarak adaya gidişinin planlanması yönündedir. Bunu bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

(AB)