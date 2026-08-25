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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 07:53 25 Ağustos 2026 07:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 07:59 25 Ağustos 2026 07:59
Okuma Okuma:  2 dakika

Kocaelispor tribünlerinden Amedspor’a ırkçı tehdit

Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında bir grup ev sahibi taraftar, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru “sarı torba” salladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kocaelispor tribünlerinden Amedspor’a ırkçı tehdit
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Süper Lig’in ikinci haftasında 24 Ağustos’ta Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada, tribünlerde ırkçı bir eylem yaşandı.

Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribündeki bir grup, Amedsporlu futbolculara ve taraftarlara yönelik “sarı torba” salladı. Görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Amedspor taraftarları ise tribünlerden “Jin, jiyan, azadî” (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganlarıyla karşılık verdi.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı.

“Amedspor yalnızca bir kulüp değil, birçok Kürt için bir temsil alanı”
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“Sarı torba” ne anlama geliyor?

“Sarı torba”, Türkiye’de özellikle son yıllarda ölüm tehdidi içeren siyasi ve ırkçı söylemlerde kullanılan ifadelerden biri.

İfade, PKK mensuplarının cenazelerinin konulduğu ceset torbalarına yapılan gönderme üzerinden kullanılıyor. Daha önce siyasetçilere, gazetecilere ve Kürtlere yönelik tehditlerde de “sarı torba” ifadesi yer aldı.

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Amedspor daha önce de ırkçı saldırıların hedefi oldu

Amedspor ve taraftarları daha önce de deplasmanlarda ırkçı saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kaldı.

Nisan 2026’da Bandırma’da oynanan karşılaşma öncesinde Amedspor yöneticileri ve taraftarları hakaret ve saldırıya maruz kaldı. Haziran 2026’da ise Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin açtığı Amedspor pankartına bir grup saldırdı.

(NÖ)

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İstanbul
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