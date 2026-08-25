ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 14:22 25 Ağustos 2026 14:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 16:21 25 Ağustos 2026 16:21
Okuma Okuma:  1 dakika

Kocaelispor-Amedspor maçında 'sarı torba' açanlara gözaltı

Kocaelispor taraftarları, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru “sarı torba” salladı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kocaelispor-Amedspor maçında 'sarı torba' açanlara gözaltı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında bir grup ev sahibi taraftar, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru “sarı torba” salladı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Kocaelispor tribünlerinden Amedspor’a ırkçı tehdit
Kocaelispor tribünlerinden Amedspor’a ırkçı tehdit
Bugün 07:53

Süper Lig’in ikinci haftasında 24 Ağustos’ta Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada, tribünlerde yaşanan ırkçı bir eylem ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Tahrik edici eylemler"

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Amedspor'a ırkçı saldırı Kocaeli
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git