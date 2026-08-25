Kocaelispor-Amedspor maçında 'sarı torba' açanlara gözaltı

Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında bir grup ev sahibi taraftar, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru “sarı torba” salladı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Süper Lig’in ikinci haftasında 24 Ağustos’ta Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada, tribünlerde yaşanan ırkçı bir eylem ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir.