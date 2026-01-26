Kocaeli’nde “saç ören” Hemşire gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada saç örgüsü kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan bir hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu.

HTŞ , IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir kişinin, katlettiği bir YPJ ’li kadın direnişçinin saçlarını keserek bunu sosyal medyada paylaşması sonrasında başlatılan “saç örme” kampanyasına siyasetçi ve sanatçılardan destek geldi. Kampanyaya destek verenler arasında bir hemşire de yer aldı. Söz konusu paylaşımın ardından hemşire hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

“SAÇ ÖRME” DİRENİŞİ YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşım yapan sağlık personeli hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, yapılan paylaşımların Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hemşirenin gözaltına alındığını belirtti. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saçını ören hemşire İ.A. gözaltına alınmış. Ülke bunu da gördü! Kelime bitti!” dedi. .

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli’de saçlarını ören hemşire hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, “Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili hemşire hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın hukuki ve fiili gerekçesi nedir” diye sordu.

Saç örgüsü kampanyası, Demokratik Eşitlik ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin yanı sıra sanatçı Belçim Bilgin gibi birçok isim de desteklemişti.

Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası

(EMK)