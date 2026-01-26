ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:48 26 Ocak 2026 08:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 09:30 26 Ocak 2026 09:30
Okuma Okuma:  2 dakika

MECLİS GÜNDEMİNDE

Kocaeli’nde “saç ören” Hemşire gözaltına alındı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşım yapan sağlık personeli hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kocaeli’nde “saç ören” Hemşire gözaltına alındı
Görsel: Sosyal Medya/ Temsili

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada saç örgüsü kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan bir hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu.

HTŞ, IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir kişinin, katlettiği bir YPJ’li kadın direnişçinin saçlarını keserek bunu sosyal medyada paylaşması sonrasında başlatılan “saç örme” kampanyasına siyasetçi ve sanatçılardan destek geldi. Kampanyaya destek verenler arasında bir hemşire de yer aldı. Söz konusu paylaşımın ardından hemşire hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki
“SAÇ ÖRME” DİRENİŞİ
YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki
23 Ocak 2026

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşım yapan sağlık personeli hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, yapılan paylaşımların Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hemşirenin gözaltına alındığını belirtti. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saçını ören hemşire İ.A. gözaltına alınmış. Ülke bunu da gördü! Kelime bitti!” dedi. .

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli’de saçlarını ören hemşire hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, “Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili hemşire hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın hukuki ve fiili gerekçesi nedir” diye sordu.

Saç örgüsü kampanyası, Demokratik Eşitlik ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin yanı sıra sanatçı Belçim Bilgin gibi birçok isim de desteklemişti.

Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası
Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası
22 Ocak 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
SDG-Şam anlaşması saç örme direnişi saç örme kampanyası ypj roja jinan Rojovalı kadın Rojava'daki kadınlar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git