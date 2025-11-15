Kocaeli’de kozmetik fabrikasında çıkan yangında can kaybı 7’ye yükseldi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 7’ye yükseldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tuncay Yıldız, dün (14 Kasım) hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım’da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O’nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeniyle ilgili hazırlanan ön raporda; etil alkol ve esans karışımı yaparak parfüm üretilen işletmede, üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan, söz konusu fabrikayla ilgili geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet başvurusu yapıldığı basına yansımıştı.

Evrensel’den Nurullah Emektar’ın haberine göre, yapılan başvurularda işyerinin levhası olmadığı ve çocukların işçi olarak çalıştırıldığı belirtilmişti:

“Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mah. İş Bankası şubesinin yanı Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında ‘yemeği kendiniz yiyin’ diyerek işçiyi, kadını sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”