Kocaeli’de ‘Kadınlar ve Kuryeler Afet Dayanışması Çalıştayı’ düzenlenecek

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği ile Kurye Hakları Derneği ortaklığında yürütülen “Kadınlar ve Kuryelerle Dayanışma Ağı” projesi kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, Kocaeli Yükseköğrenim Derneği binasında saat 10.00’da kapsamlı bir çalıştay düzenleniyor.

Afet dönemlerinde topluluk temelli örgütlenme, dayanışma ağları ve toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetimi konularının ele alınacağı çalıştay, afetlerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal etkilerine de odaklanacak.

Etkinlikte kadın örgütleri, meslek birlikleri, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve moto kuryelerden oluşan çok sayıda katılımcı yer alacak.

“Afetlere hazırlık yalnızca teknik bir konu değil”

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği’nden yapılan açıklamada, afetlerin etkilerinin sınıfsal, toplumsal cinsiyet temelli ve ekonomik farklılıklarla derinleştiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Afetlere hazırlık yalnızca teknik bir konu değildir. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, özellikle kadınlar ve güvencesiz çalışanlar açısından hayati önem taşımaktadır.”

Kocaeli’deki çalıştayda, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi”, “Topluluk Temelli Örgütlenme ve Afet Dönemlerinde Dayanışma”, “Afet Lojistiğinde Meslek Örgütlerinin Rolü” ve “Afet ve Halk Sağlığının Korunması” başlıkları ele alınacak.

Katılımcılar, grup çalışmaları ve forumlar aracılığıyla deneyimlerini paylaşacak; afet dönemlerinde yerel ağların nasıl güçlendirilebileceğine dair öneriler geliştirecek.

Proje ortağı Kurye Hakları Derneği, afet dönemlerinde sahada aktif görev alan moto kuryelerin deneyimlerinin ve afet lojistiğindeki rollerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıyor. Dernek, afet hazırlık süreçlerinde kuryelerin yalnızca taşıyıcı değil, “dayanışmanın görünmez aktörleri” olduğunu belirtiyor.

*Hatay Afet Dayanışma Çalıştayı, Eylül 2025. (Fotoğraf: Kurye Hakları Derneği)

“Kadınlar ve Kuryelerle Dayanışma Ağı” projesi

Kocaeli buluşması, geçtiğimiz ay Hatay’da gerçekleştirilen Afet Dayanışma Çalıştayı’nın ardından projenin ikinci bölgesel adımını oluşturuyor. Hatay’daki toplantıda deprem sonrası süreçlerin toplumsal etkileri, dayanışma ağlarının sürdürülebilirliği ve afet sonrası örgütlenme deneyimleri ele alınmıştı.

“Kadınlar ve Kuryelerle Dayanışma Ağı” projesi, Nisan ayından bu yana İstanbul, Kocaeli, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Adana, Eskişehir ve İzmir gibi illerde faaliyet gösteriyor. Proje kapsamında kadın ve kurye dernekleri aracılığıyla temel afet farkındalığı ve psikolojik ilk yardım eğitimleri düzenleniyor, yerel yönetimlerle ilişkiler geliştiriliyor.

Proje, afetlere karşı toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanıklılığı artırmayı, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve ortak hareket kapasitesi geliştirmeyi hedefliyor.

(VC)