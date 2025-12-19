Kocaeli’de İHA düştü

Kocaeli’deki kırsal bir alanda insansız hava aracı (İHA) düştü.

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nde yer alan habere göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’ndeki arazide hareketsiz duran İHA’yı gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Bazı parçaları kırılan İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

15 Aralık’ta da Karadeniz hava sahasından Türkiye’ye giriş yapan bir İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.

