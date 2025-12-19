ENGLISH KURDÎ
HABER
19 Aralık 2025 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 16:59 19 Aralık 2025 16:59
1 dakika

Kocaeli’de İHA düştü

Bazı parçaları kırılan insansız hava aracı ile ilgili inceleme başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kocaeli’de İHA düştü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Kocaeli’deki kırsal bir alanda insansız hava aracı (İHA) düştü.

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nde yer alan habere göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’ndeki arazide hareketsiz duran İHA’yı gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Bazı parçaları kırılan İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

15 Aralık’ta da Karadeniz hava sahasından Türkiye’ye giriş yapan bir İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.

(TY)

MSB’den düşürülen İHA’yla ilgili açıklama: Süreç başarıyla sonuçlandırılmıştır
18 Aralık 2025
Haber Yeri
İstanbul
iha insansız hava aracı Kocaeli
