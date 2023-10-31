Kocaeli Valiliği’nden Kürtçe tedbiri: Kentteki tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

Kocaeli Valiliği, Kürt Dili Hareketi Derneği’nin Kürtçe dil hakları taleplerine dikkat çekmek istediği yürüyüşe karşı yedi günlük eylem yasağı kararı aldı.

Valilik, bugün internet sitesinde yayımladığı yasak kararını “milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin korunması” amacıyla aldığını duyurdu.



Bu çerçevede söz konusu yürüyüşü gerekçe gösterilerek 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında kentteki tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.

“Milli güvenliğin sağlanması”

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

“Sosyal medya hesapları üzerinden ‘Kürt Dili Hareketi Derneği’, başkan ve üyelerince Kürtçe dil hakları taleplerine dikkat çekmek amacıyla İlimiz sınırlarından başlamak üzere Ankara’ya doğru yürüyüş yapılacağı yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmekle, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin korunması amacıyla;

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinin hükümleri gereğince Kocaeli il sınırları içerisinde bu kapsamda yapılacak olan her türlü (yürüyüş, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi vb.) eylem/etkinlikler ve bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların İlimiz sınırlarına girişleri, 31/10/2023 Salı günü saat:00.01’den 06/11/2023 günü saat:23.59’a kadar (7) gün süre ile yasaklanmıştır." (TY)