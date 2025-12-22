ENGLISH KURDÎ
HABER
22.12.2025 12:00
 22.12.2025 17:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Kocaeli Üniversitesi’nde şiddet gören öğrenciye disiplin soruşturması

Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Abbas Vural, maruz kaldığı hakaret ve şiddete sessiz kalmadığı için cezalandırılmak istendiğini söyledi.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Kocaeli Üniversitesi’nde şiddet gören öğrenciye disiplin soruşturması
Fotoğraf: Kocaeli Üniversitesi'nin resmî internet sitesi

Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenmesi planlanan ve rektörlük onayı bulunan yeni yıl etkinlikleri kapsamında açılan standa, 10 Aralık 2025’te güvenlik amiri H.Ç. tarafından müdahale edildi.

Öğrenciler, güvenlik amirinin “Ben güvenlik müdürüyüm, izin vermiyorum,” diyerek standı kapatmaya çalıştığını belirtti.

Öğrenciler, güvenlik amirinin kendilerine önce küfür ettiğini, ardından İletişim Kulübü üyesi Abbas Vural’ı güvenlik odasına çağırarak darbettiğini aktardı.

Vural, yaşananların ardından güvenlik amirinden şikâyetçi oldu; ancak Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de Vural hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Öğrenci, “izinsiz video kaydı almak, izinsiz afiş asmak, izinsiz ticari faaliyet yürütmek ve eğitim-öğretimi engellemek” iddialarıyla dört ayrı suç işlediği iddiasıyla savunmaya çağrıldı.

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Abbas Vural, maruz kaldığı hakaret ve şiddete sessiz kalmadığı için cezalandırılmak istendiğini söyledi.

“Halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı”

Vural, süreci ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ne kayıtlı bir öğrenci ve dört yıldan fazla süredir de haber üreten bir gazeteci olarak üyesi olduğum kulübün sosyal medya hesaplarına ve çalıştığım basın kuruluşlarına haber üretmek adına stant çalışmasında yer aldım.

“İzinli bir faaliyet olmasına rağmen güvenlik müdürünün keyfi tutumu nedeniyle standı kapatmamız istendi. Herhangi bir uyarı yapılmaksızın agresif bir tutumla neden dışarıya çıkarılmaya çalışıldığımızı sorduğumuzda ise bize küfür etmeye başladı. Güvenlik müdürü küfür içerikli sözcükler sarf etmeye başlayınca kameramı açarak yaşananları kayıt altına alma ihtiyacı hissettim. Video kaydını sonlandırdıktan sonra güvenliğin beni darbetmeye varan tutumunu bir gazeteci olarak duyduğum sorumluluk gereği, birlikte çalıştığım medya kuruluşları ile paylaştım. Bu üniversite yönetimini rahatsız etmiş olmalı ki bir hafta sonra ‘kendisini ikaz eden güvenlik personelinin görüntülerini cep telefonu ile video kaydına alarak farklı birçok mecrada yayımlanmasını sağlamak’ iddiasıyla hakkımda disiplin soruşturması açıldığını öğrendim.

“Yapılanın basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğu kanaatindeyim. Zira habere kamuoyunun verdiği tepki de üniversite güvenlik müdürünün tutumunun ne kadar sakıncalı olduğunu gösteriyordu. 29 Aralık günü de savunmamda bunu belirteceğim. Umarım bu yanlıştan dönülür ve idari bir dava konusu oluşmasına gerek kalmaz.” (TY)

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

