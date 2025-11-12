Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik fabrikasında 6 işçinin hayatını kaybettiği patlamayı protesto etmek için kampüste yürüyüş düzenledi.

Dün (11 Kasım) İletişim Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, “Kaza değil, bu bir cinayet”, “İşçilerin katili saray rejimi” ve “İşçi gençlik el ele, mücadeleye” sloganlarıyla üniversite yemekhanesine kadar yürüdü. Kadın öğrenciler, üzerinde “Fabrikada işçi, kampüste öğrenci; aynı sömürüye karşı direniyoruz” ve “Kaderse patronlar da ölsün” yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler, Kocaeli’de son dönemde artan genç işçi ölümlerine dikkat çekerken güvenli bir yaşamın olanaklarının giderek azaldığını ve bu koşulları yaratan sisteme karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Patlamaya ilişkin Kadıköy’de gerçekleştirilen eylemde 9 öğrencinin gözaltına alınması ve 4 kişinin tutuklanmasını kınayan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, cezalandırılması gerekenlerin öğrenciler değil patronlar olduğunun altını çizdi.

Yapılan açıklamada siyasi iktidarın da yaşanan patlamadan sorumlu olduğu belirtilirken, işyeri sahibinin sigortasız işçi çalıştırmasının kabul edilemez olduğu ancak çocuk ve kaçak işçiliğin MESEM gibi projelerle bizzat devlet eliyle örgütlendiği için artık normal bir durum gibi görüldüğü ifade edildi.

Patlamanın gerçekleştiği işyerindeki ihmallere karşı mahalle halkının defalarca şikayette bulunduğu hatırlatılırken, bu işletmenin 20 metre ötesinde İŞKUR binası bulunmasının da iktidar-sermaye ortaklığının bir yansıması olduğu vurgulandı.

“Güvenceli bir yaşam için mücadeleye”

Açıklamada, 29 Ekim 2025’te Gebze’deki metro inşaat hattında çöken binaya ve enkaz altında yaşamını yitiren 4 yurttaşa da yer verilirken Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanının “İstanbul depremine hazırız” sözleri hatırlatıldı. Çökenin yalnızca bir bina değil, gençlerin ve halkın güvenli yaşam talebi olduğu belirtildi.

Bu koşulları yaratan sistemin adının kapitalizm olduğu ifade edilirken, bu koşulların kimsenin kaderi olmadığı ve bu düzenin yaşamın her alanında edilecek bir mücadele ile değiştirilebileceğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da çıkan yangında, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden çocuk işçiler Cansu Esatoğlu, Nisa Taşdemir, Tuğba Taşdemir, hayatını kaybeden kadın işçiler: Şengül Yılmaz, Esma Gikan ve Hanım Gülek olarak açıklanmıştı.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırılma ve yemek ücretlerinin ödenmemesi gibi ciddi ihlalleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

