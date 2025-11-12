ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 10:18
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 10:22
2 dk Okuma

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz

Öğrenciler, Kocaeli’de son dönemde artan genç işçi ölümlerine dikkat çekerken güvenli bir yaşamın olanaklarının giderek azaldığını ve bu koşulları yaratan sisteme karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
Fotoğraf: Abbas Vural

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik fabrikasında 6 işçinin hayatını kaybettiği patlamayı protesto etmek için kampüste yürüyüş düzenledi.

Dün (11 Kasım) İletişim Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, “Kaza değil, bu bir cinayet”, “İşçilerin katili saray rejimi” ve “İşçi gençlik el ele, mücadeleye” sloganlarıyla üniversite yemekhanesine kadar yürüdü. Kadın öğrenciler, üzerinde “Fabrikada işçi, kampüste öğrenci; aynı sömürüye karşı direniyoruz” ve “Kaderse patronlar da ölsün” yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler, Kocaeli’de son dönemde artan genç işçi ölümlerine dikkat çekerken güvenli bir yaşamın olanaklarının giderek azaldığını ve bu koşulları yaratan sisteme karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Patlamaya ilişkin Kadıköy’de gerçekleştirilen eylemde 9 öğrencinin gözaltına alınması ve 4 kişinin tutuklanmasını kınayan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, cezalandırılması gerekenlerin öğrenciler değil patronlar olduğunun altını çizdi.

Yapılan açıklamada siyasi iktidarın da yaşanan patlamadan sorumlu olduğu belirtilirken, işyeri sahibinin sigortasız işçi çalıştırmasının kabul edilemez olduğu ancak çocuk ve kaçak işçiliğin MESEM gibi projelerle bizzat devlet eliyle örgütlendiği için artık normal bir durum gibi görüldüğü ifade edildi.

Patlamanın gerçekleştiği işyerindeki ihmallere karşı mahalle halkının defalarca şikayette bulunduğu hatırlatılırken, bu işletmenin 20 metre ötesinde İŞKUR binası bulunmasının da iktidar-sermaye ortaklığının bir yansıması olduğu vurgulandı.

“Güvenceli bir yaşam için mücadeleye”

Açıklamada, 29 Ekim 2025’te Gebze’deki metro inşaat hattında çöken binaya ve enkaz altında yaşamını yitiren 4 yurttaşa da yer verilirken Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanının “İstanbul depremine hazırız” sözleri hatırlatıldı. Çökenin yalnızca bir bina değil, gençlerin ve halkın güvenli yaşam talebi olduğu belirtildi.

Bu koşulları yaratan sistemin adının kapitalizm olduğu ifade edilirken, bu koşulların kimsenin kaderi olmadığı ve bu düzenin yaşamın her alanında edilecek bir mücadele ile değiştirilebileceğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da çıkan yangında, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden çocuk işçiler Cansu Esatoğlu, Nisa Taşdemir, Tuğba Taşdemir, hayatını kaybeden kadın işçiler:  Şengül Yılmaz, Esma Gikan ve Hanım Gülek olarak açıklanmıştı.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırılma ve yemek ücretlerinin ödenmemesi gibi ciddi ihlalleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın kadın emekçiler çocuk işçiler kadın emeği işçi cinayetleri
Abbas Vural
Abbas Vural
tüm yazıları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Devamını Göster
ilgili haberler
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
12 Kasım 2025
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
/yazi/yasamak-icin-calisiyoruz-calisirken-oluyoruz-dilovasi-nda-ne-oldu-313419
İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı
9 Kasım 2025
/haber/isig-meclisi-tmmob-ve-ttb-dilovasinda-6-kisinin-oldugu-fabrika-onunde-aciklama-yapti-313373
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı
8 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-sorusturmasi-7-kisi-gorevden-alindi-313365
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
12 Kasım 2025
/haber/kadinlardan-dilovasi-protestosu-utanciniz-varsa-istifa-bekliyoruz-313472
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Yaşamak için çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz: Dilovası'nda ne oldu?
11 Kasım 2025
/yazi/yasamak-icin-calisiyoruz-calisirken-oluyoruz-dilovasi-nda-ne-oldu-313419
İSİG Meclisi, TMMOB ve TTB Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü fabrika önünde açıklama yaptı
9 Kasım 2025
/haber/isig-meclisi-tmmob-ve-ttb-dilovasinda-6-kisinin-oldugu-fabrika-onunde-aciklama-yapti-313373
Dilovası'ndaki yangında gözaltı sayısı 11’e yükseldi
9 Kasım 2025
/haber/dilovasi-ndaki-yanginda-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-313371
Dilovası fabrika yangını soruşturması: 7 kişi görevden alındı
8 Kasım 2025
/haber/dilovasi-fabrika-yangini-sorusturmasi-7-kisi-gorevden-alindi-313365
diğer yazıları
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
7 Kasım 2025
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
Berlin’de büyük barış mitingi
4 Ekim 2025
Berlin’de büyük barış mitingi
iMedD Uluslararası Gazetecilik Forumu sona erdi
29 Eylül 2025
iMedD Uluslararası Gazetecilik Forumu sona erdi
Örgütlenme zorunluluğu: Kültür emekçileri ne istiyor?
23 Ağustos 2025
Örgütlenme zorunluluğu: Kültür emekçileri ne istiyor?
Leipzig’de Filistin’le dayanışma yürüyüşü
26 Temmuz 2025
Leipzig’de Filistin’le dayanışma yürüyüşü
Sayfa Başına Git