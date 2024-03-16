Kocaeli'nde MESEM protestosu: Çocukların yeri okuldur

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) / Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube üyeleri, İzmit Meslek Lisesi Önü Yürüyüş Yolu’nda basın açıklaması yaptı.

İŞ CİNAYETİ MESEM kapsamında çalıştırılan çocuk Murat Can Eryılmaz öldü

"2023'te 54 çocuk işçi öldü"

“MESEM: Mesleki eğitim değil çocuk emeği sömürüsü” başlıklı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

*MESEM kapsamında yaklaşık 300 bini 18 yaş altında 1,5 milyon öğrencinin olduğu açıklandı.

Sistem çocuk işçilik ‘bir gün okulda dört gün işyerinde eğitim alma’ diye tarif edilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. MESEM internet sayfasında MESEM şu şekilde tarif ediliyor: “34 Alan ve 184 meslek dalı. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az %50'si kadar maaş. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta.” Buradaki maaliyetler ise işveren tarafından değil işsizlik sigortasından karşılanıyor.

*Ülkemizdeki iş yaşamına ilişkin birkaç veriyi hatırlatmak isteriz; Ülke genelinde 2023 yılında 54’ü çocuk en az 1932 işçinin iş cinayetlerine hayatını kaybetti. Son 10 yılda ise enaz 684 çocuk iş cinayetlerine kurban edildi. Sadece Eylül ayından bu yana enaz 8 çocuk MESEM kapsamındaki işlerde çalışırken hayatını kaybetti. Bu acı tabloya rağmen büyük çoğunluğu yetişkinler için bile riskli olan işyerlerinde hiçbir denetim yapılmakszın çocuk yaşta öğrenciler çalıştırılıyor.

"Bu düzen yoksul çocuk ordusu yaratıyor"

*AKP iktidarının tercihi çocukların çalışmasının önlenmesi ve yaşamlarının güvence altına alınması yerine doğrudan devlet eli ile çocuk işçiliğin teşvik edildiği ve finansal olarak desteklendiği sistem olan MESEM ‘i teşvik etmek oldu. MESEM düzenlemesi sayesinde hem çocuk işçiliğine yasal kılıf getirilmiş oluyor hem de programın maaliyetlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanarak işverene maaliyeti sıfır olan iş gücü sağlanmış oluyor, Bu da işyerlerinin yetişkinler yerine çocukları çalıştırmasını teşvik ediyor. Bu düzen anne-babaları işsiz kalan ama kendisi çalışmak zorunda olan yoksul çocuklar ordusu yaratıyor.

İstismarın her türlüsü MESEM’de : Sömürü, taciz, şiddet

*MESEM ile çocuklar 4 gün işyerinde çalışarak örgün eğitimden uzaklaştırılıyor. Emek sömürüsü ile istismar edildiği gibi kimi öğrencilerin tacize uğradıkları ve şiddet gördüklerine dair haberlerde basına yansıyor. Bugüne kadar yaşananlara ilişkin bir çok kitle örgütü, sendika ve meslek örgütü basın yolu ile çağrılarda bulunsa da iktidar MESEM uygulamasında ısrarcı görünüyor.

"Çocuklara eğitim okulda öğretmenleri tarafından verilmelidir"

*Çocukların mesleki eğitim iddiası ile haftada 4 gün gönderildikleri işyerlerinde eğitimleri işverene veya onun emri altındaki bir başka çalışana havale ediliyor. Ancak mesleki eğitimin emanet edildiği kişiler mesleki ve pedogojik eğitim almış kişiler değil, sadece 40 saatlik bir kurs ile belge almış usta öğreticilerdir. Bu yolla meslek liseleri eğtim kurumu olmaktan çıkarılıp çocuk emeği pazarlayan kurumlara dönüştürülmeye çalışılıyor. Mesleki öğrenim, çocuk gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde okullarda gerçekleştirilmelidir.

Talepler • MESEM projesinden vazgeçilmelidir. 12 yıllık örgün eğitim esas alınmalıdır.

• Tüm işyerleri işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından denetlenmesi zaruri olmakla birlikte. Öğrencilerin staj yapabileceği işyerleri iş müfettişleri tarafından denetlenerek uygun olmayan işyerlerinin stajyer kabul etmesine izin verilmemelidir.

• Meslek okullarındaki atölye ve uygulama alanları meslek eğitimine uygun hale getirilmelidir.

• Çocuk işçiliği derin yoksulluğun yarattığı koşullar üzerinde yükselmektedir. Her çocuğun temel ihtiyaçları devlet güvencesine kavuşturulmalıdır. Tüm bunların hayata geçebilmesi için ise tüm emek ve demokrasiden yana güçlerin ortak mücadelesi ile mümkündür. Kocaeli halkını ve emekçileri iş cinayetlerini ve çocuk emeğinin sömürülmesini engellemek için mücadeleye çağırıyoruz.

(EMK)