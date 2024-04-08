Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan iki firmaya yaklaşık 1 milyon TL ceza

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 929 bin 170 TL para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dilovası’nda faaliyet gösteren iki firmada yaşanan olumsuz emisyonlar konusunda basında yer alan haberlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli bölgede inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, inceleme sonucu bir tesisin bacasındaki torba filtreler yüksek sıcaklıktan dolayı yandığı için olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiği tespit edildi.

Sorunlar giderildi

Açıklamada, diğer tesisin de havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesisler tarafından duruma müdahale edilerek sorunların giderildiği aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin 170 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. (TY)