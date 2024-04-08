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HABER
Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 16:54
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 16:54
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Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan iki firmaya yaklaşık 1 milyon TL ceza

İdari para cezası uygulanan iki firmanın bacalarında ve havalandırma kapaklarında olumsuz emisyon çıkışı tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan iki firmaya yaklaşık 1 milyon TL ceza
Fotoğraf: Canva

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 929 bin 170 TL para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dilovası’nda faaliyet gösteren iki firmada yaşanan olumsuz emisyonlar konusunda basında yer alan haberlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli bölgede inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, inceleme sonucu bir tesisin bacasındaki torba filtreler yüksek sıcaklıktan dolayı yandığı için olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiği tespit edildi.

Sorunlar giderildi

Açıklamada, diğer tesisin de havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesisler tarafından duruma müdahale edilerek sorunların giderildiği aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin 170 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. (TY)

Kocaeli Dilovası hava kirliliği idari para cezası
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/haber/adana-da-yoksulluk-zehir-yaktiriyor-hava-kirliligi-ust-seviyede-272165
GREENPEACE AKDENİZ’DEN YENİ RAPOR
Hava kirliliğinden ölüm riski, trafik kazası ölümlerinden 7 kat fazla
13 Ekim 2022
/haber/hava-kirliliginden-olum-riski-trafik-kazasi-olumlerinden-7-kat-fazla-268445
ÇİSİP VE TEMİZ HAVA HAKKI PLATFORMU
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29 Mart 2022
/haber/turkiye-hava-kirliliginde-dso-nun-yeni-sinir-degerlerine-uymali-259790
DÜNYA BANKASI RAPORU
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11 Şubat 2022
/haber/hava-kirliligi-orta-dogu-ve-kuzey-afrika-da-her-yil-270-bin-olum-257601
AVRUPA ÇEVRE AJANSI
Hava kirliliği Avrupa’da her yıl 307 bin erken ölüme yol açıyor
17 Kasım 2021
/haber/hava-kirliligi-avrupa-da-her-yil-307-bin-erken-olume-yol-aciyor-253481
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/haber/ergene-ve-dilovasi-nda-yapilan-kanser-arastirmasi-sonuclari-neden-aciklanmiyor-195967
Dilovasındaki Fabrikalar Kapatılmalı
26 Ocak 2007
Dilovasında Tehlike Sınırı 239 Kat Aşıldı
16 Mayıs 2006
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7 Eylül 2005
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