Kocabıyık cezaevinden uyardı: "Daha fazla zorlarlarsa bazı şeyler tamiri imkânsız biçimde kırılacak"

6 Ekim'de Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Tayyip Erdoğan'ın "kendisine darbe yaptı"ğını sosyal medya hesabında paylaştığı için "hakaret" gerekçesiyle 7 Ekim'de tutuklanan eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, hakkında 8 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandığı haberleri sonrasında verdiği demeçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını istedi.

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Silivri Cezaevi'nde tutulan Kocabıyık'ın davası 16 Aralık'ta İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

"Talimatın nereden geldiği belli"

Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşi ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "hakaret ve iftira" suçlamalarıyla tutuklanan eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, tutuklanmasının arkasındaki "siyasi talimatın" nereden geldiğinin belli olduğunu söyledi.

Kocabıyık, "Özellikle siyaset sınıfına söyleyeceğim şudur: Yargıdaki bu yozlaşmayı durdurun. Halkın demokrasi ve sandık inancını zedelemeyin. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını tutuksuz yargılayın" dedi.

Kocabıyık, cezaevinde Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı.

"İddianamenin kendisi savunmamdır." diyen eski AKP'li vekil "İddianamede suç olarak gösterilen sözlerin hiçbirinde ne hakaret ne de iftira [olduğunu]" söyledi.

Neden tutuklandı?

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen "hakaret suçu"nun kendisine nasıl yüklendiğini Kocabıyık şöyle anlattı:

"İki sulh ceza hâkiminin karşısına çıktım şimdiye kadar ve onlara, 'Önünüzde benim röportajım ve tweetlerim var, bunların hangisinde hakaret var bana söyler misiniz?' diye sordum. Bu genç hâkimler bana cevap veremediler, 'Tutukluluğunuz devam edecek' dediler. Yüzüme bakmadılar, kafayı eğip kaçarcasına çıkıp gittiler. Bu davranışları tuhaf bulduğum muhakkak. Tabii ki siyasi talimatla yapılan bir tutuklama bu. Bu talimatın nereden geldiği de belli. Yoksa hiçbir şekilde suç unsuru olmayan bir gazete röportajı ve gayet açık birkaç mesajdan dolayı ne diye tutuklanayım. Savcıların işi gücü yok benimle mi uğraşacaklar?"

"Kimse cezaevinden korkmasın"

Kocabıyık,Türkiye’yi yönetenleri bir an önce anayasal devlet, hukukun üstünlüğü ve demokrasi çizgisine geri dönmeleri konusunda uyardı: "Daha fazla zorlarlarsa bazı şeyler tamiri imkânsız biçimde kırılacak çünkü" dedi.



Kocabıyık, "kimse cezaevinden korkmasın" dedi ve özellikle "siyaset sınıfına söyleyecekleri olduğunu" dile getirdi:

Yargıdaki bu yozlaşmayı durdurun. Halkın demokrasi ve sandık inancını zedelemeyin. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını tutuksuz yargılayın, şu bilinsin ki Ekrem İmamoğlu siyasi haklarını kullanmaktan mahrum kılınırsa herkesin siyasi meşruiyeti tartışılır. Hukuksuz tutuklamaların ve cezalandırma uygulamalarının sonlandırılması ve anayasanın 90. ile 153. maddelerinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet Bahçeli’nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' açılımına herkes destek versin."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci hakkında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Kendine darbe yaptın” diyen Kocabıyık, sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek AKP’den ihraç edilmiş, ardından tutuklanmıştı.

AKP 25. ve 26. dönem İzmir Milletvekili olan Hüseyin Kocabıyık, eski Başbakan Tansu Çiller’in danışmanlığını yapmıştı. Kocabıyık, İzmir'de yayımlanan Yeni Asır gazetesinde de köşe yazarlığı yapıyordu.

(AEK)