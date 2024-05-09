Koca Sabah gazetesini yalanladı: Annem 2016’da vefat etti

Sabah gazetesi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca ve 2016’da yaşamını yitiren annesi hakkında bir haber servis etti.

Sabah gazetesinde bugün yayınlanan haberde, Milletvekili Perihan Koca’nın annesini tedavi ettirmek için İzmir'deki özel bir hastaneye gittiği, ancak annesiyle ilgilenen hemşirenin eski bir Türk ismine sahip olduğu için odadan kovduğu ileri sürüldü.

MA'daki habere göre, haberde geçen bilgilerin ilk olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın X hesabından paylaşması dikkat çekerken, Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

“İzmir’de bir özel hastahaneye DEM milletvekili annesini tedavi için getiriyor. Hemşire hanım serum takarken DEM milletvekili hemşire hanımın ismini görüyor. İsim eski bir Türk ismi. “Derhal bırak çık odadan” diyerek hemşireyi kovuyor. Hemşire hanımı araştırıyor ve babasının savaşçı bir asker olduğunu öğreniyor. Hastahaneden ayrılırken hastahane müdürüne ‘Burada barındırmayın bu barbar ailelerin çocuklarını’ diyor. Not: TBMM başkanı bu kişinin ismi ile ilgilenirse hemşire hanıma zarar gelmemesi kaydı ile paylaşırım.”

İddialara ilişkin Perihan Koca, X platformundaki resmi hesabında Sabah gazetesini etiketleyerek, tepki gösterdi.

Koca şöyle dedi:

"Kara propagandada sınır tanımıyorlar! Rahmetli annemi bile yalan haberlerine alet edecek kadar alçalıyorlar. İktidarın sözde basını ile Ümit Özdağ bir olup şahsımı hedef alan provokasyon girişiminde bulunuyor. Ne yazık ki annemi 2016'da kaybettim. Keşke yaşıyor olsaydı da bir hastanede tedavi ettiriyor olsaydım. Ayrıca vekil olduktan sonra İzmir'deki hiçbir hastaneye giriş kaydım olmadığı kaba bir araştırma ile görülebilir. Kişilik haklarımı hedef alan ve beni açıkça hedef gösteren bu yalan haber karşısında Sabah gazetesi ve Ceyhan Torlak denen sözde gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çamur medya her zamanki gibi çamur atma telaşında ama geçit vermeyeceğiz.”

Koca’nın tepkisinin ardından haberi X platformundan kaldıran Sabah gazetesi, sitede yayınlanan haberin içeriğinde de “annesi” yerine “bir yakını” diye değiştirdi.

DEM Parti: Kınıyoruz, suç duyurusu yapacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) de şu açıklamayı yaptı:

"Annesini 2016 yılında kaybeden milletvekilimize yönelik iftira kampanyasını en sert şekilde kınıyoruz Siyasi parti genel başkanlığı faaliyeti yerine algı operatörlüğü yapmayı kendisine vazife edinen, ırkçı ve kirli propagandalarla gündem olmaya çalışan Ümit Özdağ adlı şahıs ve yandaş basın bu kez de annesini yıllar önce kaybeden Mersin Milletvekilimiz Perihan Koca’ya yönelik ahlaksızca bir iftira kampanyasını devreye koymuştur."

"Milletvekilimizin annesini İzmir’deki özel bir hastaneye götürdüğü ve burada kendisiyle ilgilenen hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için güya hastane odasından kovduğunu ileri sürmüşlerdir. Oysa ki Perihan Koca’nın annesi 2016 yılında vefat etmiştir."

"Milletvekilimizin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede de böyle bir olayın yaşanmadığı aktarılmıştır. Gerçekle ilgisi olmayan bu iftiralar, yatsıya bile kalmadan sönüp gitmiştir. Yıllar önce hayatını kaybetmiş bir insanı bu çirkin yalana alet eden, milletvekilimizi hedef haline getiren Ümit Özdağ ile Sabah gazetesi ve haberi yapan Ceyhan Torlak’ı en güçlü şekilde kınıyoruz. Söz konusu iftirayı atanlar en hafif tabiriyle insanlıktan nasibini almamıştır. Bu kişi ve kurumlar kamuoyunun vicdanında mahkum edilmeli ve tarihin karanlık sayfalarındaki yerlerini almalıdır. "

"Siyasi etik ve basın-ahlak ilkelerini yok sayarak milletvekilimizin kişilik haklarını hedef alanlar ve partimize düşmanlık yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağız."

"Partimizin her geçen gün daha da büyümesinin bazı çevrelerin korkulu rüyası haline geldiğinin farkındayız. Milletvekillerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere partimizi hedef alan bu tarz kirli kampanyaları boşa çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çabaları nafiledir; onların bu yalanlarına ve tehditlerine boyun eğmeyeceğiz ve Türkiye halklarının umudu ve sesi olmaya devam edeceğiz."

(EMK)