Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarının protesto edildiği Mersin’in Tarsus ilçesinde, göstericilere rastgele ataş açarak, balkondan olayları izleyen 24 yaşındaki Kobanîli Baran Abdi’yi öldüren H.K. tutuklandı.

DEM Partili Bozan: Mersin'de Rojava eylemine silahlı saldırıda bir genç öldürüldü

Onunla birlikte gözaltına alınan oğlu A.K., serbest bırakıldı. Siverek nüfusuna kayıtlı olduğu ve MHP üyesi olduğu belirtilen H.K., olaya ilişkin verdiği ifadede olayın kazara yaşandığını savundu.

"Kazara oldu" dedi

Valiliğin "Bahçeye girdiler" yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifadede H.K., olayın evlerinin önünde gerçekleştiğini söyledi. H.K., evlerinin önünde bir grubun yola ateş yakarak, eylem yapmak istediğini o esnada oğlu ve yeğeninin bu grupla tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, yeğeninin kaburgalarının kırıldığını ve olay esnasında havaya ateş açtığı belirtti. Yaşanan olayın "kazara" olduğunu savunan H.K., oğlunu ve yeğenini korumaya çalıştığını ileri sürdü

Akrabası konuştu

Yaşananlara dair MA’ya ulaşan H.K.’ın akrabası Hasan Kanlıbıçak, olayın medyada yansıtıldığı gibi eyleme karşı planlı bir saldırı olmadığını ve ailenin geniş bir yapıya sahip olduğu, aynı soyadı taşıyan herkesin aynı siyasi görüşte olmadığını belirtti.

Ailesinde çeşitli görüşlerde insanların bulunduğunu söyleyen Hasan Kanlıbıçak, ailesinin bütün olarak MHP olarak yansıtılmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Toprağa verildi

Diğer yandan Baran Abdi’nin ailesi ve yakınlarının cenazeyi Urfa’ya götürme talebi engellendi. Baran Abdi'nin cenazesinin bulunduğu Mersin Şehir Hastanesi polis ekipleri tarafından ablukaya aldı. Mersin Valiliği cenazenin Urfa’ya götürülmesini "güvenlik" gerekçesiyle engelledi.

Baran Abdi, polis ablukasında Tarsus'a götürülerek Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(AB)