Kobanî ve Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar yaşandı

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 18 Ocak’ta varılan entagrasyon ve ateşkes anlaşması, sahada oldukça kırılgan bir zeminde seyrediyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçici hükümete bağlı güçler ve beraberindeki düzensiz silahlı grupların Haseke ve Kobanî kırsallarında ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi.

Suriye-Rojava: Ateşkes 15 gün uzatıldı

SOHR, anlaşma kapsamında ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı 24 Ocak’tan bu yana bölgede çok sayıda çatışma ve saldırı kaydetti:

Geçici hükümete bağlı güçler ve onlarla birlikte hareket eden silahlı gruplar, pazar gecesi (25 Ocak) Kobanî kırsalındaki Harab el-Aşk ve Celbiye köylerini ağır silahlarla hedef aldı. SDG’nin saldırıya karşılık verdiği belirtilirken, olaylarda can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SOHR, Harab el-Aşk köyünde bir eve yönelik silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı sonucu tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiğini, can kaybı sayısının ise henüz netleşmediğini aktardı. Haberde söz konusu SİHA’nın Türkiye’ye ait olabileceği öne sürüldü.

Geçici hükümet güçleri ve onlara bağlı silahlı unsurlar, Kobanî kırsalında Şuyuh Tahtani hattındaki Tel Ahmer köyüne baskın düzenledi. Bu girişim, bölgedeki Kürt köylerini hedef alan topçu atışları ve silahlı saldırılarla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

Kobanî kırsalındaki Kasimiye köyünü hedef alan topçu atışları sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, üç çocuk da farklı derecelerde yaralandı. SOHR, bombardımanın Halep’in doğu kırsalında geçici hükümet güçlerine ait mevzilerden yapıldığını belirtti.

Geçici hükümet güçlerinin, Haseke’nin kuzeyindeki Girkê Legê’ye bağlı Qirê köyüne üç kamikaze dron ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Taraflardan karşılıklı suçlamalar

Kobanî ve Haseke hattında askeri tırmanış sürerken, taraflardan karşılıklı ‘ihlal’ açıklamaları geldi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı, SDG’nin M4 otoyolu ve çevresindeki köyleri kamikaze dronlarla hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, “Suriye ordusu, sivilleri ve kendi mevzilerini hedef alan bu saldırılara karşı gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı.

*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: Sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: Liveuamap)

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, SDG’den yapılan açıklamada ise “Kobanî’nin güneyinde yer alan Harab el-Aşk ve Celbiye beldeleri yoğun topçu ateşi ve saldırılara maruz kalırken, bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor. Saldırgan gruplar bölgeye askeri takviyeler sevk ederken, Türk SİHA’larının da yoğun uçuşları gözlemleniyor” denildi.

SDG, saldırıları “ateşkes anlaşmasının açık ve net bir ihlali” olarak değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

“Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ikinci gününde yaşanan bu gelişmeler, Şam yönetiminin taahhütlerine uymadığını ve bölgede askeri gerilimi tırmandırma, istikrarsızlığı derinleştirme politikasını sürdürdüğünü göstermektedir. Güçlerimizin meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgularken, bu ihlallerden ve doğuracağı insani ve güvenlik sonuçlarından tamamen Şam’ı sorumlu tutuyoruz. Ateşkes anlaşmasının garantörü olan tarafları da sorumluluklarını yerine getirmeye, bu saldırıları durdurmak ve askeri tırmanışa son vermek için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Mazlum Abdi'den 'ateşkes' açıklaması: Kürt şehirlerine hükümet güçleri girmeyecek

Kobanî ve Haseke için insani koridor

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı, Kobanî ve Haseke için iki insani koridor açıldığını duyurdu.

SANA’nın aktardığına göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon halinde Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu. İkinci koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon halinde M4 karayolu üzerindeki Kobanî kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.

*Kobanî (solda) ve Haseke (sağda) için açılan insani koridorlar. (Harita: SANA)

