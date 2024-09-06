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Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 14:53
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'Kobani'nin Kızları' ve 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitaplarına toplatma kararı

İzmir 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi ABD'li gazeteci-yazar Gayle Tzemach Lemmon ve Gültan Kışanak'ın kitabının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Kobani'nin Kızları' ve 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitaplarına toplatma kararı

İzmir 4.  Sulh Ceza Mahkemesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Gayle Tzemach Lemmon'ın 'Kobani'nin Kızları' ve Gültan Kışanak'ın 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitaplarının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 6 Ekim 2023'te gözaltına alınan ve üç sonra tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski İzmir İl Eşbaşkanı Berna Çelik'in evinde yapılan aramada el konulan iki kitap için soruşturma savcısı yasaklama kararı talep etti.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, 27 Mart 2023'te "Kitaplarda örgüt propagandası yapıldığı"nı öne sürerek  kitapların yasaklanmasını ve toplatılmasını istedi.

Savcılığın talebini değerlendiren İzmir 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi ise talebi kabul ederek, kitapların yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

‘Kobani’nin Kızları’ Türkçede
‘Kobani’nin Kızları’ Türkçede
4 Kasım 2021

ABD'li gazeteci-yazar Gayle Tzemach Lemmon'ın 'Kobani'nin Kızları: İsyanın - Cesaretin ve Adaletin Hikayesi' kitabında Kobanî'de IŞID'e karşı mücadele veren kadınlarla ilgili anılar, anlatılar ve sahada yapılan yüzlerce röportajdan oluşuyor.

Gültan Kışanak'ın 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' ise yerel ve genel siyasette rol alan, daha sonra tutuklanan kadınların deneyimlerine yer alıyor.

Kışanak’ın 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' kitabına daha önce de İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği, ülke genelinde yasaklanmasına ve dağıtılmış eserlerin toplatılmasına karar vermişti. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin toplatma kararına karşı yapılan itirazla, kitabın yasaklanması ve toplatılması kararı kaldırılmıştı.

Gültan Kışanak'tan Kitap: “Kürt Siyasetinin Mor Rengi”
Gültan Kışanak'tan Kitap: “Kürt Siyasetinin Mor Rengi”
19 Eylül 2018

(RT)

Gültan Kışanak kürt siyasetinin mor rengi kobani'nin kızları
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