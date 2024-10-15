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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 13:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 14:09
5 dk Okuma

Kobanî mahpuslarına özgürlük talebiyle dünya çapında 100 imza

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Peru, Rusya, Avustralya, Romanya, Belçika, Hindistan, Bangladeş, Kenya, Uruguay, Filipinler, Kolombiya, İzlanda, Güney Afrika, ABD, Tunus, Filistin, Sri Lanka, Batı Sahra, Nepal, Fas, Meksika, Yunanistan’dan 94 isim ve 6 kurum Kobani Davası'nda cezaevinde tutulan siyasetçiler derhal serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kobanî mahpuslarına özgürlük talebiyle dünya çapında 100 imza

Figen Yüksekdağ ile Dayanışma İnisiyatifi, Kobanî Davası’nda ceza verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve parti yöneticileri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür, Pervin Oduncu ve Zeynep Ölbeci’ye özgürlük talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanya “Kobanî Dava Tutsaklarına Özgürlük Talebiyle Dünya Çapında 100 İmza!” metniyle kamuoyuna duyuruldu.

Metni, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Peru, Rusya, Avustralya, Romanya, Belçika, Hindistan, Bangladeş, Kenya, Uruguay, Filipinler, Kolombiya, İzlanda, Güney Afrika, ABD, Tunus, Filistin, Sri Lanka, Batı Sahra, Nepal, Fas, Meksika, Yunanistan’dan 94 isim ve 6 kurum imzaladı.

Sürgündeki HDP’li siyasetçilerden “Kobanî davası” açıklaması
Sürgündeki HDP’li siyasetçilerden “Kobanî davası” açıklaması
27 Mayıs 2024

Kampanyanın hâlâ devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kobanî Davası, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını, siyasi iktidarın uzantısı haline geldiğini açıkça göstermiştir. HDP’ye yönelik fiili yasaklama adımları ve demokratik muhalefete yönelik sürekli gözaltı ve tutuklamalar, toplantı ve gösterilerin yasaklanması, saldırıya uğraması, tutsaklara yönelik tecrit, tedavi haklarının engellenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, sansür vb. saldırılar, Yüksekdağ, Demirtaş ve Kavala örneklerinde olduğu gibi AİHM kararlarının uygulanmaması, Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu göstermektedir.

HDP yönetimine karşı açılan dava ve verilen uzun hapis cezalarını, Erdoğan diktatörlüğünün demokratik muhalefeti yasaklama, susturma ve etkisizleştirme amaçlı uygulamaların doruk noktası olarak değerlendiriyoruz. Uzun hapis cezaları verilen Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve diğer tutsakların bu hukuksuzluğa karşı sergiledikleri başı dik duruşları ve kararlı sözleriyle demokrasi ve siyasi özgürlüğe olan bağlılıklarını ifade etmelerini selamlıyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”

Kobanî davasında cezalara ilk tepkiler: "Siyasi kan davası"
Kobanî davasında cezalara ilk tepkiler: "Siyasi kan davası"
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İmzacılar

1.      Héctor Sánchez, Katalonya Komünistleri Genel Sekreteri

2.      Mercedes Vidal, Katalonya Birleşik ve Alternatif Solu (EUiA) Genel Koordinatörü

3.      Nick G., Avustralya Komünist Partisi (Marksist Leninist) Başkanı

4.      Petre Ignatencu, Romanya Barış, Eşitlik ve Sosyal İlerleme Derneği (Scânteia) Başkanı

5.      Erne Guidi, İtalya Marksist Leninist Partisi (PMLI) Başkanı

6.      Victor R. Oliva Miguel, Peru Devrimci Sosyalist Parti, Ulusal Genel Sekreteri

7.      Laureano Cruz Aguilar, Peru Komünist Partisi – Marksist Leninist

8.      Jeroen Toussaint, Hollanda Kırmızı Sabah (Rode Morgen) Başkanı

9.      Ward Coenegrachts, Belçika Emek Partisi (PVDA) Mortsel Başkanı

10.   Amitava Chatterjee, Hindistan Sosyalist Birlik Merkezi (SUCI), Başkan Yardımcısı

11.   Bazlur Rashid Firoz, Bangladeş Sosyalist Partisi (SPB) Genel Sekreteri

12.   Benedict Wachira, Kenya Komünist Partisi (CPK) Genel Sekreteri

13.   Ricardo Cohen, Uruguay Devrimci Komünist Partisi Genel Sekreteri

14.   Connie Ledesma, Filipin Ulusal Demokratik Cephesi (NDFP)

15.   Marylen Serna, Kolombiya Halk Kongresi (Congreso de los Pueblos) Sözcüsü

16.   Ögmundur Jonasson, İzlanda Eski Adalet Bakanı

17.   Sidwell M., Güney Afrika Komünist Partisi Marksist Leninist (CPSA-ML)

18.   Vadim Pravd, Rusya Ural Maoistler Birliği

19.   Lev Zatsepilov, Rusya Tüm Birlik Bolşevik Komünist Partisi (VKPB)

20.   Ryan Castello, ABD Maoist Komünist Birliği

21.   Boughammoura Natmi, Tunus Mücadele (KIFAH) Koordinatörü

22.   Imen Kahlaoui, Tunus Mücadele (KIFAH) Yürütme Kurulu Üyesi

23.   Gabi Fechtner, Almanya Marksist Leninist Parti (MLPD) Başkanı

24.   Fritz Ullmann, Almanya Enternasyonalist Liste Koordinatörü

25.   Diethard Moeller, Almanya Komünist İşçi Partisi Kuruluşu (Arbeit Zukunft) Sözcüsü

26.   Errikos Finalis, Yunanistan Komünist Örgütü (KOE)

27.   Ernesto González, Meksika FMIN

28.   Eva G. Moline, Meksika FMIN

29.   Suwash M., Nepal Ulusal Özgür Öğrenci Birliği (Altıncı) Başkanı

30.   Fadel Didi, Batı Sahra Sahrawi Derneği

31.   Adel Ayad, Filistin Acil Durum Derneği (Urgence Palestine)

32.   Nilan Gani, Sri Lanka, Özgür Kadınlar

33.   Gabriel Bouton, Antisömürgeci Yahudiler Birliği (TSEDEK)

34.   Romeo Comme, Solidaires Sendikası

35.   Chris Kistler, Filipinler Mücadelesindeki Filipin Halkı Dostları (FFPS)

36.   Khadija Ryadi, Fas İlerici Kadınlar Derneği

37.   Jamal Nokri, Fas İnsan Hakları Savunma Derneği (ASDHOM)

38.   Ahmed Kamal, Fransa Karwan derneği

39.   Luís Hidalgo Cano, İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE), Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Başkanı

40.   Lucia Figeredo, İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE)

41.   Latinus Roger, Fransız Komünist Partisi,

42.   Simon Spamginato, Fransız Komünist Gençliği

43.   Robin Geiller, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise)

44.   Antonin Deora, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise)

45.   Nelly Dif, Fransa L'Après

46.   Özlem Alev Demirel, Almanya Sol Parti (Die Linke) Avrupa Parlamentosu Milletvekili

47.   Ferat Koçak, Sol Parti (Die Linke) Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili

48.   Hakan Taş, Sol Parti (Die Linke) 2011-2022 dönem Berlin Eyalet Milletvekili

49.   Juliette Urso, Değişim İçin Gençlik (Youth for Change)

50.   Sophia Toenes, Rosa Luxemburg Vakfı

51.   Francois Sauterey, Irkçılığa Karşı Hareket ve Halklar Arasında Dostluk (MRAP) Başkanı

52.   Elsa Stein, Fransa CGT sendikası

53.   David Pavón Cuéllar, Meksika Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Üniversitesi Profesörü

54.   Enver Şen, Kürdistan Komünist Partisi

55.   Flamino Maffettini, Avukat

56.   Alice Terrier, Gazeteci

57.   Aslı Erdoğan, Yazar

58.   Latife Akyüz, Barış Akademisyeni

59.   Ertuğrul Kürkçü, HDP Onursal Başkanı

60.   Hatip Dicle, Siyasetçi, HDP Eski Milletvekili

61.   Nursel Aydoğan, HDP Eski Milletvekili

62.   Dilek Öcalan, HDP Eski Milletvekili

63.   Selma Irmak, HDP Eski Milletvekili

64.   Sibel Yiğitalp, HDP Eski Milletvekili

65.   Hakan Altun, Akademisyen

66.   Neşe Özgen, Akademisyen

67.   Selim Eskiizmirliler, Akademisyen

68.   Fatoş Göksungur, Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDKE) Ekoloji

69.   Mahmut Şakar, Hukukçu, Uluslararası Hukuk ve Demokrasi Derneği (MAF-DAD) Başkan Yardımcısı

70.   Süleyman Demirtaş, Mühendis

71.   Menekşe Kızıldağ, Mühendis

72.   Meral Şimşek, Yazar

73.   Hayko Bağdat, Gazeteci

74.   Ziya Ulusoy, Gazeteci

75.   Ercan Aktaş, Gazeteci

76.   Zana Aksu, Gazeteci

77.   Fuat Kav, Gazeteci

78.   Füsun Erdoğan, Gazeteci

79.   Zübeyde Zümrüt,  Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E) Eş Başkanı

80.   Engin Sever,  Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E) Eş Başkanı

81.   Süleyman Gürcan, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)

82.   Esra Asiye Güden, AVEG-Kon Eş Başkanı

83.   Tuncay Yılmaz, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Kurucu Eş Başkanı

84.   Leyla Uyar, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

85.   Mehmet Cengiz, Yeşil Sol Parti Avrupa Temsilcisi

86.   Yılmaz Dalkılıç, Yeşil Sol Parti

87.   Mehmet Gergin, Yeşil Sol Parti

88.   Lami Özgen, KESK eski Genel Başkanı /eğitimci

89.   Davut Baş, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM)

90.   Mehmet Genç, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM)

91.   Ebru Ballı, Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F)

92.   Medya Canda, Fransa Kürt Kadın Hareketi (TJK-F)

93.   Şerif Çiçek, film yapımcısı-yönetmen

94.   İrfan Keskin - Ekolojist

İmzacı Kurumlar:

95.   New Romanian Communist Party

96.   Emek Partisi (EMEP)

97.   İspanya Devrimci İşçi Partisi (PRT)

98.   Direniş Festivali Örgütlenme Komitesi, Atina-Yunanistan

99.   Dromos tis Aristeras – Yunanistan Haftalık "Solun Yolu" Gazetesi

100. İtalya "Scintilla" Gazetesinin Yayın Kurulu

(RT)

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