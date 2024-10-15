Kobanî mahpuslarına özgürlük talebiyle dünya çapında 100 imza

Figen Yüksekdağ ile Dayanışma İnisiyatifi, Kobanî Davası’nda ceza verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve parti yöneticileri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür, Pervin Oduncu ve Zeynep Ölbeci’ye özgürlük talebiyle imza kampanyası başlattı.
Kampanya “Kobanî Dava Tutsaklarına Özgürlük Talebiyle Dünya Çapında 100 İmza!” metniyle kamuoyuna duyuruldu.
Metni, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Peru, Rusya, Avustralya, Romanya, Belçika, Hindistan, Bangladeş, Kenya, Uruguay, Filipinler, Kolombiya, İzlanda, Güney Afrika, ABD, Tunus, Filistin, Sri Lanka, Batı Sahra, Nepal, Fas, Meksika, Yunanistan’dan 94 isim ve 6 kurum imzaladı.
Sürgündeki HDP’li siyasetçilerden “Kobanî davası” açıklaması
Kampanyanın hâlâ devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kobanî Davası, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını, siyasi iktidarın uzantısı haline geldiğini açıkça göstermiştir. HDP’ye yönelik fiili yasaklama adımları ve demokratik muhalefete yönelik sürekli gözaltı ve tutuklamalar, toplantı ve gösterilerin yasaklanması, saldırıya uğraması, tutsaklara yönelik tecrit, tedavi haklarının engellenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, sansür vb. saldırılar, Yüksekdağ, Demirtaş ve Kavala örneklerinde olduğu gibi AİHM kararlarının uygulanmaması, Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu göstermektedir.
HDP yönetimine karşı açılan dava ve verilen uzun hapis cezalarını, Erdoğan diktatörlüğünün demokratik muhalefeti yasaklama, susturma ve etkisizleştirme amaçlı uygulamaların doruk noktası olarak değerlendiriyoruz. Uzun hapis cezaları verilen Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve diğer tutsakların bu hukuksuzluğa karşı sergiledikleri başı dik duruşları ve kararlı sözleriyle demokrasi ve siyasi özgürlüğe olan bağlılıklarını ifade etmelerini selamlıyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”
Kobanî davasında cezalara ilk tepkiler: "Siyasi kan davası"
İmzacılar
1. Héctor Sánchez, Katalonya Komünistleri Genel Sekreteri
2. Mercedes Vidal, Katalonya Birleşik ve Alternatif Solu (EUiA) Genel Koordinatörü
3. Nick G., Avustralya Komünist Partisi (Marksist Leninist) Başkanı
4. Petre Ignatencu, Romanya Barış, Eşitlik ve Sosyal İlerleme Derneği (Scânteia) Başkanı
5. Erne Guidi, İtalya Marksist Leninist Partisi (PMLI) Başkanı
6. Victor R. Oliva Miguel, Peru Devrimci Sosyalist Parti, Ulusal Genel Sekreteri
7. Laureano Cruz Aguilar, Peru Komünist Partisi – Marksist Leninist
8. Jeroen Toussaint, Hollanda Kırmızı Sabah (Rode Morgen) Başkanı
9. Ward Coenegrachts, Belçika Emek Partisi (PVDA) Mortsel Başkanı
10. Amitava Chatterjee, Hindistan Sosyalist Birlik Merkezi (SUCI), Başkan Yardımcısı
11. Bazlur Rashid Firoz, Bangladeş Sosyalist Partisi (SPB) Genel Sekreteri
12. Benedict Wachira, Kenya Komünist Partisi (CPK) Genel Sekreteri
13. Ricardo Cohen, Uruguay Devrimci Komünist Partisi Genel Sekreteri
14. Connie Ledesma, Filipin Ulusal Demokratik Cephesi (NDFP)
15. Marylen Serna, Kolombiya Halk Kongresi (Congreso de los Pueblos) Sözcüsü
16. Ögmundur Jonasson, İzlanda Eski Adalet Bakanı
17. Sidwell M., Güney Afrika Komünist Partisi Marksist Leninist (CPSA-ML)
18. Vadim Pravd, Rusya Ural Maoistler Birliği
19. Lev Zatsepilov, Rusya Tüm Birlik Bolşevik Komünist Partisi (VKPB)
20. Ryan Castello, ABD Maoist Komünist Birliği
21. Boughammoura Natmi, Tunus Mücadele (KIFAH) Koordinatörü
22. Imen Kahlaoui, Tunus Mücadele (KIFAH) Yürütme Kurulu Üyesi
23. Gabi Fechtner, Almanya Marksist Leninist Parti (MLPD) Başkanı
24. Fritz Ullmann, Almanya Enternasyonalist Liste Koordinatörü
25. Diethard Moeller, Almanya Komünist İşçi Partisi Kuruluşu (Arbeit Zukunft) Sözcüsü
26. Errikos Finalis, Yunanistan Komünist Örgütü (KOE)
27. Ernesto González, Meksika FMIN
28. Eva G. Moline, Meksika FMIN
29. Suwash M., Nepal Ulusal Özgür Öğrenci Birliği (Altıncı) Başkanı
30. Fadel Didi, Batı Sahra Sahrawi Derneği
31. Adel Ayad, Filistin Acil Durum Derneği (Urgence Palestine)
32. Nilan Gani, Sri Lanka, Özgür Kadınlar
33. Gabriel Bouton, Antisömürgeci Yahudiler Birliği (TSEDEK)
34. Romeo Comme, Solidaires Sendikası
35. Chris Kistler, Filipinler Mücadelesindeki Filipin Halkı Dostları (FFPS)
36. Khadija Ryadi, Fas İlerici Kadınlar Derneği
37. Jamal Nokri, Fas İnsan Hakları Savunma Derneği (ASDHOM)
38. Ahmed Kamal, Fransa Karwan derneği
39. Luís Hidalgo Cano, İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE), Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Başkanı
40. Lucia Figeredo, İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE)
41. Latinus Roger, Fransız Komünist Partisi,
42. Simon Spamginato, Fransız Komünist Gençliği
43. Robin Geiller, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise)
44. Antonin Deora, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise)
45. Nelly Dif, Fransa L'Après
46. Özlem Alev Demirel, Almanya Sol Parti (Die Linke) Avrupa Parlamentosu Milletvekili
47. Ferat Koçak, Sol Parti (Die Linke) Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili
48. Hakan Taş, Sol Parti (Die Linke) 2011-2022 dönem Berlin Eyalet Milletvekili
49. Juliette Urso, Değişim İçin Gençlik (Youth for Change)
50. Sophia Toenes, Rosa Luxemburg Vakfı
51. Francois Sauterey, Irkçılığa Karşı Hareket ve Halklar Arasında Dostluk (MRAP) Başkanı
52. Elsa Stein, Fransa CGT sendikası
53. David Pavón Cuéllar, Meksika Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Üniversitesi Profesörü
54. Enver Şen, Kürdistan Komünist Partisi
55. Flamino Maffettini, Avukat
56. Alice Terrier, Gazeteci
57. Aslı Erdoğan, Yazar
58. Latife Akyüz, Barış Akademisyeni
59. Ertuğrul Kürkçü, HDP Onursal Başkanı
60. Hatip Dicle, Siyasetçi, HDP Eski Milletvekili
61. Nursel Aydoğan, HDP Eski Milletvekili
62. Dilek Öcalan, HDP Eski Milletvekili
63. Selma Irmak, HDP Eski Milletvekili
64. Sibel Yiğitalp, HDP Eski Milletvekili
65. Hakan Altun, Akademisyen
66. Neşe Özgen, Akademisyen
67. Selim Eskiizmirliler, Akademisyen
68. Fatoş Göksungur, Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDKE) Ekoloji
69. Mahmut Şakar, Hukukçu, Uluslararası Hukuk ve Demokrasi Derneği (MAF-DAD) Başkan Yardımcısı
70. Süleyman Demirtaş, Mühendis
71. Menekşe Kızıldağ, Mühendis
72. Meral Şimşek, Yazar
73. Hayko Bağdat, Gazeteci
74. Ziya Ulusoy, Gazeteci
75. Ercan Aktaş, Gazeteci
76. Zana Aksu, Gazeteci
77. Fuat Kav, Gazeteci
78. Füsun Erdoğan, Gazeteci
79. Zübeyde Zümrüt, Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E) Eş Başkanı
80. Engin Sever, Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E) Eş Başkanı
81. Süleyman Gürcan, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)
82. Esra Asiye Güden, AVEG-Kon Eş Başkanı
83. Tuncay Yılmaz, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Kurucu Eş Başkanı
84. Leyla Uyar, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)
85. Mehmet Cengiz, Yeşil Sol Parti Avrupa Temsilcisi
86. Yılmaz Dalkılıç, Yeşil Sol Parti
87. Mehmet Gergin, Yeşil Sol Parti
88. Lami Özgen, KESK eski Genel Başkanı /eğitimci
89. Davut Baş, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM)
90. Mehmet Genç, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM)
91. Ebru Ballı, Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F)
92. Medya Canda, Fransa Kürt Kadın Hareketi (TJK-F)
93. Şerif Çiçek, film yapımcısı-yönetmen
94. İrfan Keskin - Ekolojist
İmzacı Kurumlar:
95. New Romanian Communist Party
96. Emek Partisi (EMEP)
97. İspanya Devrimci İşçi Partisi (PRT)
98. Direniş Festivali Örgütlenme Komitesi, Atina-Yunanistan
99. Dromos tis Aristeras – Yunanistan Haftalık "Solun Yolu" Gazetesi
100. İtalya "Scintilla" Gazetesinin Yayın Kurulu
(RT)