Kobanî mahpuslarına özgürlük talebiyle dünya çapında 100 imza

Figen Yüksekdağ ile Dayanışma İnisiyatifi, Kobanî Davası’nda ceza verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve parti yöneticileri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür, Pervin Oduncu ve Zeynep Ölbeci’ye özgürlük talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanya “Kobanî Dava Tutsaklarına Özgürlük Talebiyle Dünya Çapında 100 İmza!” metniyle kamuoyuna duyuruldu.

Metni, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Peru, Rusya, Avustralya, Romanya, Belçika, Hindistan, Bangladeş, Kenya, Uruguay, Filipinler, Kolombiya, İzlanda, Güney Afrika, ABD, Tunus, Filistin, Sri Lanka, Batı Sahra, Nepal, Fas, Meksika, Yunanistan’dan 94 isim ve 6 kurum imzaladı.

Kampanyanın hâlâ devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kobanî Davası, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını, siyasi iktidarın uzantısı haline geldiğini açıkça göstermiştir. HDP’ye yönelik fiili yasaklama adımları ve demokratik muhalefete yönelik sürekli gözaltı ve tutuklamalar, toplantı ve gösterilerin yasaklanması, saldırıya uğraması, tutsaklara yönelik tecrit, tedavi haklarının engellenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, sansür vb. saldırılar, Yüksekdağ, Demirtaş ve Kavala örneklerinde olduğu gibi AİHM kararlarının uygulanmaması, Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu göstermektedir.

HDP yönetimine karşı açılan dava ve verilen uzun hapis cezalarını, Erdoğan diktatörlüğünün demokratik muhalefeti yasaklama, susturma ve etkisizleştirme amaçlı uygulamaların doruk noktası olarak değerlendiriyoruz. Uzun hapis cezaları verilen Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve diğer tutsakların bu hukuksuzluğa karşı sergiledikleri başı dik duruşları ve kararlı sözleriyle demokrasi ve siyasi özgürlüğe olan bağlılıklarını ifade etmelerini selamlıyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”