Kobanî kırsalında hava saldırısı: Aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin Halep vilayetine bağlı olan, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki Kobanî kırsalında sivillere yönelik bir hava saldırı düzenlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Türkiye’ye ait bir savaş uçağı Kobanî kırsalında, Kumçi ve Berx Botan köyleri arasında bulunan bir evi hedef aldı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise saldırının, yerel saatle 00.40’ta gerçekleştiğini bildirdi.

Tarımla uğraşan bir aileye ait olduğu belirtilen eve yönelik saldırıda 7’si çocuk olmak üzere 9 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOHR, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde devam eden askeri operasyonları, sivil halkın çektiği acıları daha da artırıyor” diyerek Ankara’ya çağrıda bulundu ve askeri operasyonların derhal durdurulmasını talep etti.

*Hava saldırısının gerçekleştiği bölge, Kobanî'nin yaklaşık 28 km güneyinde yer alıyor. Yeşil kutu içinde gösterilen yer Kumçi, kırmızı kutu içinde gösterilen yer ise Berx Botan. Söz konusu bölge, SMO ile SDG arasındaki temas hatlarının bulunduğu Karakozak'a da yakın bir konumda. (Harita: Google Maps)

HRW'den Tişrin Barajı raporu

Hayatını kaybedenlerin isimleri

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, saldırıda, Ebdo ailesinin 9 ferdinin hayatını kaybettiğini belirterek isimlerini paylaştı:

Osman Berkel Ebdo (baba) ve Xezal Osman Ebdo (anne) ile Axin Osman Ebdo, Dicle Osman Ebdo, Evin Osman Ebdo, Yaser Osman Ebdo, Evin Osman Ebdo, Saliha Osman Ebdo, Avesta Osman Ebdo.

Saldırıda yaralanan iki kişinin ise Ronida Osman Ebdo ve Narin Osman Ebdo olduğu belirtildi.

*Saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan ikisi. (Fotoğraf: SOHR)

Aralıktan bu yana en az 650 kişi öldü

SOHR’un verilerine göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiyeli destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile SDG arasında 12 Aralık 2024’te başlayan askeri tırmanıştan bu yana en az 650 kişi hayatını kaybetti:

65 sivil (8’i kadın, 9’u çocuk ve 1’i gazeteci)

SMO’ya bağlı 477 unsur

SDG’ye bağlı askeri oluşumlardan 104 unsur

4 TSK mensubu

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(VC)