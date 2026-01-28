Kobanî için acil insani yardım listesi açıklandı

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce sivilin maruz kaldığı insani kriz derinleşiyor.

KÜRT KIZILAYI VE ROJAVALI YÖNETİCİ BİANET’E KONUŞTU “Rojava’da insani kriz derinleşiyor”

"Mürşitpınar sınır kapısı açılsın"

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, insani krize karşı başlattığı “Kobanî için acil insani yardım kampanyasını" Mezopotamya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yaptığı açıklama ile duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Doğan Hatun, 20 günden fazladır Kobanî'nin abluka altına alındığını, su, yemek, elektrik kısıtlılığı gibi büyük sorunlar yaşandığını vurgulayarak Türkiye’nin Suruç’taki Mürşitpınar sınırını açması gerektiğinin altını çizdi. Hatun, Kuzey ve Doğu Suriye'deki çatışmaların diyalog ve müzakere ile sonlanmasını diledi.

30 tır yüklenmeyi bekliyor

Toplanan tüm insani yardımların Mürşitpınar Sınır Kapısı üzerinden Kobanî’ye ulaştırılmasının planlandığı ifade edilerek, 30 tırın hazır durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İkinci el ürün kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklanan ihtiyaç listesinde şunlar yer aldı:

İçme suyu

Gıda malzemeleri

Kadın hijyen ürünleri

Süt

Bebek maması ve bezi

Battaniye

Kışlık giyim (mont, kazak, bot)

Yardım toplama noktaları ve iletişim bilgileri şöyle:

Fuar Alanı (Elazığ Yolu) – İletişim: 0 536 031 24 21

Stad Millet Bahçesi Otoparkı (Eski Stadyum) – İletişim: 0 536 031 24 61

(NÖ)