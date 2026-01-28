ENGLISH KURDÎ
HABER
Kobanî için acil insani yardım listesi açıklandı

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobanî’ye yapılacak yardımların liste ve adresini paylaşarak kampanyaya destek çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Kobanî için acil insani yardım listesi açıklandı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce sivilin maruz kaldığı insani kriz derinleşiyor.

"Mürşitpınar sınır kapısı açılsın"

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, insani krize karşı başlattığı “Kobanî için acil insani yardım kampanyasını" Mezopotamya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yaptığı açıklama ile duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Doğan Hatun, 20 günden fazladır Kobanî'nin abluka altına alındığını, su, yemek, elektrik kısıtlılığı gibi büyük sorunlar yaşandığını vurgulayarak Türkiye’nin Suruç’taki Mürşitpınar sınırını açması gerektiğinin altını çizdi. Hatun, Kuzey ve Doğu Suriye'deki çatışmaların diyalog ve müzakere ile sonlanmasını diledi.

30 tır yüklenmeyi bekliyor

Toplanan tüm insani yardımların Mürşitpınar Sınır Kapısı üzerinden Kobanî’ye ulaştırılmasının planlandığı ifade edilerek, 30 tırın hazır durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İkinci el ürün kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklanan ihtiyaç listesinde şunlar yer aldı:

  • İçme suyu
  • Gıda malzemeleri
  • Kadın hijyen ürünleri
  • Süt
  • Bebek maması ve bezi
  • Battaniye
  • Kışlık giyim (mont, kazak, bot)

Yardım toplama noktaları ve iletişim bilgileri şöyle: 

Fuar Alanı (Elazığ Yolu) – İletişim: 0 536 031 24 21

Stad Millet Bahçesi Otoparkı (Eski Stadyum) – İletişim: 0 536 031 24 61

(NÖ)

Diyarbakır Kuzey ve Doğu Suriye Rojava insani yardım
