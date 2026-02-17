Kobanî eylemlerinde öldürülenler için 12 yıl sonra HÜDAPAR’lılara dava açıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 6-8 Ekim Kobanî protestolarının devam ettiği 7 Ekim 2014 tarihinde IŞİD yanlıları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Bilal Gezer ile Sinan Toprak’ın katledilmesine, Veysi Demir’in de yaralanmasına ilişkin olay tarihinden bu yana "gizli" yürütülen soruşturma tamamlandı.

MA'dan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, Toprak ve Gezer’in katledilmesine ilişkin iddianame aradan geçen 12 yılın ardından Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianame Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Gezer ve Toprak’ın aile fertlerinden toplamda 8 kişi müşteki olarak yer aldı.

Katledilen Bilal Gezer'in kardeşi, sistematik işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Garibe Gezer'in hayatını kaybetmiş olması nedeniyle müştekilik durumu dosyadan çıkarıldı.

Dosyada sanık olarak ise 5 isim yer aldı.

İlk duruşma 2 Mart’ta

İddianameye göre; dosyada sanık olarak Müftülükte kadrolu olarak imamlık yapan aynı zamanda Ravza-Der’in Başkanı olan Kadri Şengül, müftülük memuru olan oğlu Musab Şengül, dönemin HÜDAPAR Belediye Başkan adayı Abdurrahman Sayhan, HÜDAPAR üyesi Reşit Vural ve Ziya Sayhan isimli şahıslar yer aldı. Dosya kapsamında tutuksuz olan 5 kişi hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlamaları ile ceza istendi. Davanın ilk duruşması 2 Mart’ta görülecek.

İddianamede 2014 yılında sanıklar ile müştekilerin alınan beyanlarının yanı sıra 2024 ve 2025 yıllarında alınan beyanlarına yer verildi. Sanıklar olay günü ellerinde silah olduğunu kabul ederek, "kendilerini savunmak" iddiasıyla silahları bulundurduklarını, Toprak ve Gezer’in öldürülmesi ile alakalarının olmadığını ileri sürdü. Aynı zamanda kendilerini "Olayın mağduruyuz" diye savunan sanıklar, kendilerinin PKK’nin "ölüm listesinde" oldukları yönünde iddialarda bulundu.

Evlerinde silah bulundu

İddianamede sanıkların evlerinde yapılan aramalara dair de bilgilere yer verilirken, evlerinden çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bunlara ait mermiler bulunduğuna yer verildi.

Evlerinde bulunan silahlara ilişkin sanıklar, "kendilerini koruma amaçlı" bulundurdukları yönünde savunma yaptı. Yapılan görüntü incelemelerinde ve alınan tanık beyanlarında ise sanıklar Reşit Vural ile Abdurrahman Seyhan’ın olayın yaşandığı gün sokakta ellerinde av tüfekleri ile dolaştıklarının tespit edildiğine yer verildi.

"Silahla gezdiği tespit edildi"

Savcılık değerlendirmesinde sanıklar Reşit Vural ile Abdurrahman Seyhan’ın; Sinan Toprak’ın öldürüldüğü saatlerde, olayın yaşandığı noktaya yakın bir yerde ellerinde silahla gezdiğinin tespit edildiğini belirttildi:

"Şüpheliler Abdurrahman ve Reşit tarafından maktul Sinan Toprak’ın da korsan göstericilerden olduğunu düşündüklerinin değerlendirildiği, zira maktul Sinan Toprak’ın öldürüldüğü nokta olan Eğitim Sokağın korsan göstericilerin toplandığı Muradekine Meydanından daha tenha ve sapa bir yer olduğu, şüphelilerin korsan göstericilere karşı Eğitim Sokak içerisinde tek başına bulunan maktul Sinan Toprak’a karşı bir eylem yapmalarının daha kolay olacağını düşündüklerinin değerlendirildiği (…) Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüpheli Reşit ve Abdurrahman'ın olay tarihinde korsan göstericilere karşı ellerinde silahlar ile sokağa çıktıkları, Eğitim Sokakta maktul Sinan Toprak ile karşılaştıkları ve burada fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktul Sinan Toprak’ı ele geçirilemeyen bir silah ile bir el ateş ederek başından vurarak öldürdükleri."

13 defa görüşmüşler

Savcılık Bilal Gezer’in öldürülmesine ilişkin ise, HTS analiz raporuna dikkat çekerek, şüpheli Ziya Sayhan’ın olay tarihinde olay saati öncesi ve sonrasına ait şüpheli Reşit Vural ile 13 defa karşılıklı görüşme yaptığına dikkat çekti. Görüşmelerin cinayetle ilgili olabileceği değerlendirmesine yer verdi.

Savcılık değerlendirmesinin devamında Kadri Şengül, Musap Şengül ve Ziya Sayhan’ın araç ve iş yerlerinin yakılmasından cadde üzerinde karşılaştıkları Bilal Gezer’i sorumlu tutmuş olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplanan tüm deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüpheli Kadri, şüpheli Musab ve şüpheli Ziya'nın olay gecesi birlikte olduklarının kendi ifadeleri ve tanık beyanlarından anlaşıldığı, maktul Bilal'in de içerisinde olduğu değerlendirilen bir grubun şüpheli Kadri'ye ait aracı yakmaları üzerine şüpheliler Kadri, Musab ve Ziya'nın hep beraber ikametten aşağıya indikleri, burada gösterilere katıldığı değerlendirilen maktul Bilal ile karşılaştıkları ve maktul Bilal'e silahla ateş ederek öldürdükleri şüphelilerin tüm gece birlikte oldukları ve fikir ve eylem birlikteliği içerisinde olduklarının değerlendirildiği, şüphelilerin maktul Bilal'in de içerisinde bulunduğu gruba ateş etmesinin ardından grubun şüpheli Kadri'nin kendilerine saldırdığı ve ateş ettiğine dair bağrışmalar eşliğinde Muradekıne meydanında bulunan şüpheli Musab'a ait telefon bayiinin yakarak kundakladıklarının anlaşıldı."

