Kobanî'de bir çocuk daha yaşamını yitirdi

Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı grupların 20 Ocak’tan bu yana kuşatma altında tuttuğu Kobani’de insani kriz derinleşiyor. Kentten çıkışların engellenmesi ve özellikle Halep yolunun kapatılması, hastaların tedaviye erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

UNICEF ve WFP, Kobanî'de kurum temsilcileriyle görüştü

MA'nın aktardığına göre, uzun süredir ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden 12 yaşındaki Dildar Rezan Hiso hayatını kaybetti.

Müdahale edilebilirdi

Uzun süredir ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden Dildar Hiso, ailesi tarafından Halep’teki El-Camii Hastanesi’nde tedavi ettiriliyordu. Ancak kuşatmanın 26’ıncı gününde sağlık durumu ağırlaşınca aile onu yeniden Halep’e götürmek istedi. Ancak yol kapalıydı.

Aile, Dildar’ın tedavisini yürüten doktor Halep’teydi ve zamanında ulaştırılabilseydi müdahale şansı olduğunu aktardı. Fakat Kobanî ile Halep arasındaki hattın kesilmesi nedeniyle sevk gerçekleştirilemedi. Dildar, dün Kobanî Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Siviller için risk büyüyor

Kentte çok sayıda kronik hasta ve acil müdahale gerektiren vaka bulunuyor. Kuşatma devam ettikçe, ilaç ve uzman sağlık hizmetine erişemeyen siviller için risk büyüyor.

24 Ocak 2026 tarihinde, kuşatmanın etkisiyle kente yakıt ve ısıtıcı girişinin durması ve şiddetli kar fırtınası nedeniyle 5 çocuğun (aralarında bebekler de bulunuyor) donarak veya soğuğa bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmişti.

11 Şubat’ta Rakka’dan kaçarak Kobani’ye sığınan ailesiyle birlikte geçici bir merkezde kalan 8 aylık Xelîl Muslim adlı bebek; yetersiz beslenme, kirli su ve koruyucu sağlık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

(AB)