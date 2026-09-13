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YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 13:50 13 Eylül 2026 13:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 13:58 13 Eylül 2026 13:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Kobanî'de 2 günlük yas ilan edildi

Sîpan Hiznî'nin öldürülmesinin ardından birçok yerde protesto edildi. Kobanî cezaevinde çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kobanî'de 2 günlük yas ilan edildi
Fotoğraf: MA.
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Kuzey ve Doğu Suriye'de Heseki Tugayı savaşçısı Sîpan Hiznî'nin (Seban/Sami Şeyhmus Hasu) silahlı gruplarca kaçırılarak öldürülmesinin ardından Kobanî'de sokağa çıkan yurttaşlar protesto eylemleri gerçekleştirdi.

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Protesto eylemleri ile beraber Kobanî Cezaevi'nde çıkan yangında  9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kobanî'de 2 günlük yas ilan edildi.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren, başta kent merkezindeki çarşı olmak üzere şehir genelindeki iş yerleri, kepenklerini açmadı. Kent genelindeki tüm ticari faaliyetler durdurulurken, yas nedeniyle Kobanê sokakları da boş kaldı.

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Dokuz kişi için düzenlenmesi planlanan tören, yas süreci nedeniyle yarın saat 17.00'ye ertelendi.

(FY)

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İstanbul
Rojava kobani yas SDG-Şam anlaşması
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