Kuzey ve Doğu Suriye'de Heseki Tugayı savaşçısı Sîpan Hiznî'nin (Seban/Sami Şeyhmus Hasu) silahlı gruplarca kaçırılarak öldürülmesinin ardından Kobanî'de sokağa çıkan yurttaşlar protesto eylemleri gerçekleştirdi.

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Protesto eylemleri ile beraber Kobanî Cezaevi'nde çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kobanî'de 2 günlük yas ilan edildi.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren, başta kent merkezindeki çarşı olmak üzere şehir genelindeki iş yerleri, kepenklerini açmadı. Kent genelindeki tüm ticari faaliyetler durdurulurken, yas nedeniyle Kobanê sokakları da boş kaldı.

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Dokuz kişi için düzenlenmesi planlanan tören, yas süreci nedeniyle yarın saat 17.00'ye ertelendi.

(FY)