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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2024 16:36
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Kobanî Davasında "tutukluluğa devam" kararı

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutukluluk incelemesine ilişkin kararlarını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yükledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kobanî Davasında "tutukluluğa devam" kararı
Çizim: Ercan Altuntaş

IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'teki protesto eylemlerini gerekçe gösterilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobanî Davası dosyasına dair aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

MA'daki habere göre, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutukluluk incelemesine ilişkin kararlarını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yükledi.

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Mahkeme, davada tutuklu yargılanan isimlerin tahliyesi, tutuksuz yargılanan isimlerin ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerin tümünü oy birliğiyle reddetti.

Gerekçe olarak da “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı isnat edilen suç ile ölçülü olması, sanıkların somut olarak kaçacağı şüphesini uyandıran olgular itibariyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını” ifadesine yer verildi. 

Kararında her bir tutuklu için ayrı ayrı değerlendirmede bulunan mahkeme heyeti, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisi ve daha önce parlamenter sıfatı bulunan diğer sanıkların Meclis çatısı altında yapmış oldukları bütün konuşmaların dosyaya getirtilmesi ve Anayasa'nın 83. Maddesinde yer alan yasama sorumsuzluğu yönünden bilirkişi raporu aldırılması talebini de “mevcut konuşma kayıtlarının yeterli görüldüğü” gerekçesiyle reddetti

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Detaylar

Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

(EMK)

HDP Selahattin Demirtaş kobani eylemleri Kobani Davası
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