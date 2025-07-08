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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 18:13
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 18:29
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Kobanî Davası’nda siyasetçilerin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Mesut Bağcık, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sabahat Tuncel hakkında devam eden adli kontrol kararları kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kobanî Davası’nda siyasetçilerin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
Fotoğraf: Sosyal Medya

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin mahkum edildiği Kobanî Davası’nda bazı siyasetçiler adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayla Akat Ata’nın avukatı Çiğdem Kozan ve Mesut Bağcık'ın avukatı Yusuf Çakas, müvekkillerinin ve diğer siyasetçiler hakkında var olan adli kontrol kararının kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulundu.

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Adli kontrol kararları kaldırıldı

22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne mütalaa sunan iddia makamı, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Mesut Bağcık, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sabahat Tuncel hakkında devam eden adli kontrol kararlarının kaldırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme yaptığı değerlendirme sonrasında tüm siyasetçiler hakkında devam eden yurt dışına çıkış yasağı kararını kaldırdı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Kobanî davası Gültan Kışanak Sebahat Tuncel Ayla Akat Ata
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