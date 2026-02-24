Kobani davasında fotoğraf çeken 7 gazeteciye 18'er gün hapis cezası

Ankara Batı 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Kobani davasının karar duruşmasını izleyen gazeteciler Damla Kırmızıtaş, Derya Okatan Albayrak, Fatih Polat, Fırat Can Arslan, Handan Ceren Bayar, Hüseyin Hayatsever ve Kaan Can Bircan hakkında “ses ve görüntülerin kayda alınması” suçundan mahkûmiyet kararı verdi.

MLSA’dan Rabia Çetin’in aktardığına göre mahkeme, gazetecilerin 16 Mayıs 2024’te Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen Kobani davasının karar duruşmasında cep telefonu ve tabletlerle çekim yaptıklarının kolluk tarafından tespit edildiğini belirterek “suçun işlendiğinin sabit olduğu” sonucuna vardı.

Dosya basit yargılama usulü kapsamında ele alındı ve duruşma açılmadan hüküm kuruldu. Mahkeme, dosyanın karmaşık olmadığı ve mevcut delillerin yeterli olduğu kanaatine vardığını kaydetti. Gazeteciler hakkında TCK 286/1 kapsamında alt sınırdan 1 ay hapis cezası verildi; takdiri indirim ve basit yargılama indirimi uygulanarak ceza 18 gün hapse düşürüldü.

Mahkeme, Damla Kırmızıtaş hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verirken, bazı sanıklar yönünden kısa süreli hapis cezasını 900 TL adli para cezasına çevirdi. Gazeteci Fatih Polat hakkında ise önceki mahkûmiyet nedeniyle mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına hükmedildi.

“Tek delil kolluk tutanağı”

Gazetecilerin avukatları, müvekkillerinin duruşmada gazeteci olarak bulunduğunu ve herhangi bir ses veya görüntü kaydı almadığını vurguladı. Avukatlar, dosyada müvekkiller aleyhine tek delilin kolluk tutanağı olduğunu, telefonlarda teknik inceleme yapılmadığını ve somut kayıt tespiti bulunmadığını belirterek, tutanağın tek başına mahkûmiyet için yeterli olmayacağını söyledi.

Avukatlar ayrıca gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevi kapsamında duruşmayı izlediğini, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savundu. Savunmalarda, yargılamanın basın ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz müdahale niteliği taşıdığı, duruşma sırasında gazetecilere açık bir yasak bildirimi yapılmadığı ve bireysel tespit içeren tutanak düzenlenmediği de ifade edildi.

Aynı suçlamayla ilk etapta 21 gazeteci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hürriyet, ANKA Haber Ajansı, Ulusal Kanal, SZC TV, VOA, Gazete Duvar, Evrensel, Reuters ve Medyascope muhabirlerinin de aralarında bulunduğu gazetecilerin bir bölümü, basit yargılama usülü kapsamında ön ödemeyi kabul etmişti. Ön ödemeyi kabul etmeyen 7 gazeteci hakkındaki soruşturma davaya dönüşmüştü.

(HA)