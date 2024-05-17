Kobanî Davası’nda çıkan karar sonrası 13 kentte protesto yasağı
Adana, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muş, Siirt ve Tunceli'de dört gün boyunca etkinlik, gösteri yürüyüşü, hatta açık ve kapalı alanlarda toplantı yapmak yasak.
Kobanî Davası’nda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Kürt siyasetçiye hapis cezası vermesinin ardından birçok kentte valilikler eylem yasağı getirdi.
Adana, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muş, Siirt ve Tunceli Valilikleri kent genellerinde etkinlik, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protestoyu 4 gün süreyle yasakladı.
Valilikler yasakları ‘milli güvenliğin sağlanması’, ‘kamu düzeninin korunması’, ‘asayiş’, ‘suç işlenmesinin önlenmesi’, ‘şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi’ gibi söylemlerle gerekçelendirdi. "Toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğini" iddia etti.
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16 Mayıs 2024
(HA)
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