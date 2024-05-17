Kobanî Davası’nda çıkan karar sonrası 13 kentte protesto yasağı

Adana, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muş, Siirt ve Tunceli'de dört gün boyunca etkinlik, gösteri yürüyüşü, hatta açık ve kapalı alanlarda toplantı yapmak yasak.