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Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024 10:45
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Kobanî Davası’nda çıkan karar sonrası 13 kentte protesto yasağı

Adana, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muş, Siirt ve Tunceli'de dört gün boyunca etkinlik, gösteri yürüyüşü, hatta açık ve kapalı alanlarda toplantı yapmak yasak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kobanî Davası’nda çıkan karar sonrası 13 kentte protesto yasağı

Kobanî Davası’nda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Kürt siyasetçiye hapis cezası vermesinin ardından birçok kentte valilikler eylem yasağı getirdi.

Adana, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muş, Siirt ve Tunceli Valilikleri kent genellerinde etkinlik, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protestoyu 4 gün süreyle yasakladı.

Valilikler yasakları ‘milli güvenliğin sağlanması’, ‘kamu düzeninin korunması’, ‘asayiş’,  ‘suç işlenmesinin önlenmesi’, ‘şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi’ gibi söylemlerle gerekçelendirdi. "Toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğini" iddia etti.

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(HA)

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