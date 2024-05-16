Kobanî davasında cezalara ilk tepkiler: "Siyasi kan davası"

Kobanî Davası'nda açıklanan cezalar siyasiler, hukukçular, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kısaca toplumun her kesiminden tepki çekti:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!

Ahmet Türk (Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı): Biz bir vahşet örgütüne karşı düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için böyle bir dava açıldı. Aslında bu, bir kesimin toplumsal barışı bozmaya yönelik bir kararıdır. Bu mahkemenin verdiği bir karar değil, siyasilerin verdiği bir karardır. Üzüntülerimiz cezalara için değil, bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyaca var. Bizler senelerce halkların ortaklaştığı bir sürecin arayışı içerisindeydik, bizim mücadelemiz bu. Ama maalesef bazı kesimler ötekileştirme siyasetini sürdürme anlayışıyla hareket ediyor. Bunu aslında demokratik geleceğe, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak değerlendirmek lazım. Bizim Kobanê olaylarında devlete karşı bir şeyimiz yok, IŞİD'e karşı tepkimiz olmuştu. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sürecin nasıl yürüyeceğini tahmin ediyorduk. Bir kesimin harekete geçtiğini ve bu normalleşme sürecini baltalamaya çalıştığını görüyoruz.

Sezgin Tanrıkulu (CHP Diyarbakır Milletvekili): Bu davanın kendisi siyasi bir davadır. Siyasi kan davasıdır. AKP'nin kendi siyasi gündemine ve siyasi ihtiyaçlarına göre başlatılmıştır, Şimdi de sonlandırılıyor. Adil bir karar bir yana, adil bir görüntünün bile ortaya çıkmasını istemediler.

Sırrı Süreyya Önder (DEM Parti İstanbul Milletvekili): Kobanî davasında yağdırılan cezalar, bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz, bu da AK Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kreminilize edilmiştir. Cezanın konusu yapılmıştır. Zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum.

Cengiz Çiçek (DEM Parti İstanbul Milletvekili) Burada yargılanması gerekenler, o gün IŞİD ile pazarlık yapan, Kürt halkına soykırımcı ve sömürgeci sistemi dayatanlardır. Bugün burada yargılanması gerekenler bizi yargılayamazlar. Yumuşama ve müzakere sürecinden bahsedenlere sesleniyoruz; bugün yargılanan arkadaşlarımızın dokunulmazlığını kaldıran sizlersiniz. Eğer gerçekten bir yumuşama olacaksa önce bu tarihsel vebalin altından kalkacaksınız. Siyaseti bu kumpas, soykırım alanından kurtarmak zorundayız. Türkiye’de gerçekten demokratik bir zemine ulaşmak istiyorsak; Kürt halkının özgürlük mücadelesini, statü talebini, Türkiye’deki emekçi halkların demokrasi talebini tanımadan yürüyemezsiniz. Gezi ve Kobanî kardeşliğini siyaseten savunamayan hiçbir akıl bu ülkede demokratik dönüşümü sağlayamaz.

Gülistan Kılıç Koçyiğit (DEM Parti Grup Başkanvekili): Kobanî Kumpas Davası kararları bu topraklarda verilen barış, adalet ve özgürlük mücadelesine darbedir. Aynı zamanda, 7 Haziran’ın ve 31 Mart’ın öcünü almak için intikam yemini edenlerin siyasi hırslarının sonucudur. Tutsak ettiğiniz arkadaşlarımız da, biz de barış, adalet ve özgürlük mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kobanî düşmedi, IŞİD yenildi; siz düşecek, siz yenileceksiniz.

Eren Keskin (İHD Eş Genel Başkanı): İstiklal Mahkemesi kararını okuyor. Bu devletin değişmesini beklemek boşuna bir çabadır. O değişmez ama bizim de mücadele azmimiz değişmez. Bekliyorduk zaten. O zaman bir kez daha #kobaneonurumuzdur

Ceren Sözeri (Akademisyen): Ne Gültan Kışanak'ın tahliyesine, ne beraatlere sevinebiliyoruz, kapkara bir karar, ülkenin geleceğini kararttılar.

SOL Parti: Kobani davası sonuçları hukuksuzluğun resmidir! Tek adam rejimini yenip; özgür, demokratik, kardeşçe ve barış içinde bir ülkeyi hep birlikte mücadele ederek kuracağız.

Gökhan Günaydın (CHP İstanbul Milletvekili): Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihidir.

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(HA)