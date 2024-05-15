Kobanî davasına katılım çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu Eş Sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ve Öztürk Türkdoğan, yarın (16 Mayıs) karar çıkması beklenen Kobanî davasıyla ilgili partilerinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre Avukat Türkdoğan, duruşmada tüm siyasetçilerin özgür bırakılmasını beklediklerini ifade etti. Davanın Kürt siyaseti ve HDP siyasetinin yargılandığı dava olduğunu belirterek, "Sadece HDP’li siyasetçiler değil, aslında bir dönemin çözüm ve barış siyaseti yargılanmak isteniyor. Kürt halkının statüsü yargılanmak isteniyor" dedi.

“OHAL koşullarında tutuklandılar”

Çözüm ve barış sürecinin sona ermesiyle birlikte Kürt siyasetinin tasfiyesine yönelik gelişmeler olduğunu söyleyen Türkdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mayıs 2016’da milletvekilli dokunulmazlığı kaldırıldı. Sonra bir darbe teşebbüsü oldu ve iktidar bunu bir karşı darbe sürecine çevirdi, o karşı darbe süreci içerisinde Türkiye’yi uzun yıllar OHAL ile yönetti. İşte OHAL koşullarında 4 Kasım 2016’da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer arkadaşlarımızın evleri basılıp gözaltına alındılar ve tutuklandılar. O tarihten beri de tutuklu yargılanıyorlar.

Bakın şu anda siyasi iktidar sözcüleri, emniyet içerisindeki gruplaşmalardan bahsediyor. Günaydın yeni mi uyandınız? Bu gruplaşmalar elbette sizlerin bilgisi dahilindeydi. Uzun zamandır zaten partimize ve arkadaşlarımıza kumpas gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla bunun artık önüne geçilmesi gerekiyor.

Devlet içerisinde gerçek manada bir temizlik yapılması gerekiyor. Siyasi iradenin buna öncelikle uygun adım atılması gerekiyor. Yarın bir fırsattır; arkadaşlarımız yarın mutlaka ama mutlaka tahliye edilmelidir ve bu kumpas davası yarın mutlaka beraatle bitirilmelidir.”

“AİHM kararına rağmen tutuklu yargılanıyorlar”

Avukat Sevda Çelik Özbingöl de davaya gerekçe yapılan tweet’te barışçıl bir çağrının yer aldığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesince de bu durumun karar altına alındığını söyledi.

Kararın dosyada bulunmasına rağmen yargılamanın tutuklu şekilde devam ettiğini hatırlatan Özbingöl, şunları söyledi:

“Bu topraklara demokrasi ve barışın gelmesi ve bunun sağlanması için ortak mücadele yürütenlerin kumpasla 8 yıldır tutsak edilmesinin anatomisi olan Kobanî kumpas davasında verilecek karar; bu anlattıklarımız dikkate alındığında siyasi bir karar olacaktır.

Biz Kobanî kumpas davası savunma avukatları olarak bu süreçte gösterilen duyarlığı çok önemsiyor ve çok kıymetli buluyoruz. Bu temelde de Türkiye kamuoyunu ilgilendiren bu siyasi kumpası boşuma çıkarmak ve eşitlik özgürlük emek mücadelesinden yana güçlü bir tavır koymak adına da yarın 16 Mayıs 2024 saat 10.00’da Sincan Kampüsü’nde görülecek olan duruşmada, herkesi o mücadelede dayanışmaya ve yanımızda olmaya davet ediyoruz."

TIKLAYIN - Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

(AS)