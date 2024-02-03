Kobanî Davası'nda ara karar: Tutuklu siyasetçilerin tahliye talebine ret

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 isim hakkında devam eden Kobanî Davası’nda aylık tutukluluk incelemesini yaptı.

MA’nın haberine göre, UYAP’a (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne) yükleyen ara kararda, mahkeme heyeti, tutuklu siyasetçiler ile avukatlarının tahliye ve yargılanmanın durdurulması taleplerini yerinde görmeyerek, reddetti.

Mahkeme, yedi yıllık azami tutukluluk süresini aşan Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’e dair talepleri de değerlendirdi. Heyet, bu talepleri de yerinde görmeyerek, tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Tutuklu diğer siyasetçilere ilişkin talepleri de ayrı ayrı değerlendiren heyet, “aynı dosyada yargılanan başkaca isimlerin adli kontrol uygulamalarını bozduğunu; bu nedenle şu anda tutuklu bulunan siyasetçilerin de kaçma şüphesi olduğunu” ileri sürerek, tutuksuz yargılanma talebini reddetti.

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Dava hakkında

Kobanî Davası'nda, HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

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(RT)