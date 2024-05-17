Kobanî Davası kararları protesto ediliyor

Kobanî Davası'nda açıklanan cezalara tepki gösteren hukuk örgütleri, saat 13.00'te Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir araya gelerek açıklama yaptı.

“Düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımıyoruz” denilen açıklamaya Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Adalet İçin Hukukçular, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Hukukçular, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ile Toplum ve Hukuk Araştırmalar Vakfı (TOHAV) katıldı.

Açıklama öncesi "Kobanê düşmedi, düşmeyecek", "Bijî berxwedana Kobanê", “Bijî berxwedana zindanan” ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.

"Düşman ceza hukuku"

ÖHD İstanbul Şube Yöneticisi Ruken Kalın, “İŞİD barbarlığı ve karanlığına karşı özgürlük ve aydınlığı savunmaya devam edeceğimizi, düşman ceza hukuku anlayışıyla şekillenen ‘Kobanê Kumpas Davası’nda sayısız hukuksuzluğun yaşandığı düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımadığımızı ve imha politikalarını kabul etmediğimizi ve bu karanlığa karşı mücadele edeceğimizi haykırıyoruz” dedi.

Öte yandan Şırnak ve Urfa'da da karar protesto edildi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in yanı sıra çok sayıda kişi Silopi ilçesinde DEM Parti binası önünde bir araya geldi.

DEM Parti İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen, kararı tanımadıklarını belirtti. Mehmet Zeki İrmez ise verilen kararın hukuku ayaklar altına alan bir karar olduğunu söyledi.

DEM Parti Urfa İl Örgütü, kararı parti binası önünde protesto etti. Açıklamaya, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu birleşenleri, Barış Anneleri Meclisi üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. "Siyasi kumpaslar bizi yıldıramaz" pankartının açıldığı açıklamada konuşan İl Eşbaşkanı Sema Aîşeoğlu, şunları belirtti: "Kobanê Kumpas Davası’nda rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökertecek ve bizler, halklar kazanacak. Bir tweetten karanlık çıkarmaya çalışan iktidar unutmasın ki; karanlıkları bitecek, Kobanê hep kalacak." (AÖ)