Kobanî Davası itirafçısının şikayetiyle yargılanan Diren Yurtsever beraat etti

Kobanî Davası’nda tanık olarak dinlenen Sami Baran’ın şikayeti üzerine yargılanan Mezopotamya Ajansı (MA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever’e bugün görülen ilk duruşmada beraat etti.

Yurtsever, “Muhbirlerin hüviyetlerini açıklamak veya yayınlamak” suçlamasıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Yurtsever’in avukatları Sercan Korkmaz ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) avukatı Şule Recepoğlu hazır bulundu.

Davanın kamuya açık görüldüğünü ve gazetecilerin takip etmesinde bir engel olmadığını belirten Yurtsever, iddianameye karşı şu savunmayı yaptı:

“Türkiye’nin gündemine oturan, tüm gazetecilerin, siyasetçilerin, uluslararası heyetlerin takip ettiği bir davaydı. Sayısız haber yapıldı.

Oradaki kişi bir gizli tanık veya muhbir değildi, biz gizli bir şeyi açık etmedik. Dosyada hiçbir suç unsurunun oluşmadığını düşünüyorum.

Yaptığımız gazeteciliktir. Bir kişiyi hedef göstermemiz gibi bir durum olamaz. Gizli tanık değil, gizli bir dava değil, tutanaklarda adı açık olarak geçen, kendisi ‘açık kimliğimle beyanda bulunmak istiyorum’ diyen bir kişi.”

"Gizli tanık veya muhbir değil"

Yurtsever’in ardından avukatı Sercan Korkmaz söz aldı. Korkmaz, “Burada bir açık duruşma var, burada da gazeteciler var ve bu duruşmayı haberleştiriyorlar. Bu dosyada yargılanan da bu. Burada mahkemede açık bir şekilde duruşma tutanaklarına yansıyan bir beyanın haberde yer alması var. Suçun unsurları net olarak oluşmamıştır” diye konuştu.

Avukat Şule Recepoğlu da, “Sami Baran etkin pişmanlıktan yararlanmış bir şahıstır, bu sizin iddianamenizde de yer almaktadır. Bu kişi yüzlerce insanın ismini verdi ve bu kişi onlarca siyasetçinin yargılanmasına sebep oldu. Bu kişi bir gizli tanık veya muhbir değil. Muhbirlerin zaten kimliği gizli tutulur. Kişi cezadan kurtulmak için etkin pişmanlıktan yararlanmış bir şahıs. Tanıklarla ilgili her türlü bilgi alınıyor ve tutanaklara geçiriliyor. Bu kişi kolluk ve mahkeme tutanaklarında ‘itiraf eden’ olarak geçer, haberlerde de itirafçı olarak geçiyor” ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Yurtsever’in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme suçun maddi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Diren Yurtsever’in beraatine karar verdi.

Kobanî Davası’nın itirafçısı şikayetçi oldu, gazeteciye dava açıldı

(HA)