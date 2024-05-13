Kobanî Davası için 159 imza: Ülkenin geleceğini etkileyecek bir kararın eşiğindeyiz

Dört yıldır devam eden Kobanî Davası'nın 16 Mayıs’ta görülecek duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. Aralarında sanatçı, akademisyen ve siyasetçilerin olduğu 159 imzacı, 'Ülkenin geleceğini etkileyecek bir kararın eşiğindeyiz' çağrısı yaptı.

*İddianamede, 108 kişi için "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" ile 37 kez "insan öldürme" başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

İddianamenin ilk 241 sayfasında yaşamını yitiren 37 kişinin isimleri, mağdur ve müşteki olarak aralarında Adalet Bakanlığı, AKP, CHP, Hür Dava Partisi, MHP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MİT, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığının da bulunduğu 2 bin 676 isim yer alıyor.

İddianamede, ayrıca 6-8 Ekim’de gerçekleştirilen eylemler ile ilgili çelişkili beyanlar veren “gizli tanık” beyanları yer alıyor.