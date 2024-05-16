Kobanî Davası: Demirtaş'a 42, Yüksekdağ'a 30 yıl hapis

Kobanî davasının 83. duruşması bugün Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme duruşmaya verilen aranın ardından 147 sayfalık kararını açıklarken, avukatlar kararı alkışlarla protesto ederek salonu terk etti. Yargılanan siyasetçiler de duruşmaya katılmamıştı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani olayları sırasında Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve diğer yaralanmalara ilişkin suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Kararlar şöyle:

Ahmet Türk hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

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Ali Ürküt hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, önce 16 yıl ardından 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirildi. Tutukluluğunun devamına hükmedildi.

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KOBANÎ DAVASI Ürküt: Savcı hayali delil yaratma çabasında

Alp Altınörs'e "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" iddiasıyla 18 yıl hapis cezası verildi. Takdiri indirimi yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Altan Tan ve Ayhan Bilgen hakkında beraat verildi.

Ayla Akat Ata hakkında “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Artırım ve indirimlerle birlikte 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutuklu geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.

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Aysel Tuğluk beraat etti.

Aynur Aşan: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayşe Yağcı: "Örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl ceza verildi. Tutukluluk hali göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Bircan Yorulmaz ve Berfin Özgünköse beraat etti.

ADALET, SİYASET VE HUKUK: KOBANÎ DAVASI Prof. Köker: Hukuk yerine ‘devletin bekası’ söylemi ikame ediliyor

Bülent Parmaksız: 16 yıl ceza verildi. İndirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl ceza verildi. Söz konusu cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı.

Dilek Yağlı: 16 yıl ceza verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 2 yıl verildi. Cezada arttırım yapılarak, 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Beyza Üstün: "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" iddiası yönünden beraat kararı verildi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Emine Ayna: 10 yıl hapis.

Figen Yüksekdağ: 19 yıl hapis cezası verilerek, indirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Örgüt üyeliği ve örgüt yönetmek" iddiaları yönünden ceza verilmedi. "Tahrik" iddiasıyla da 4 yıl 6 ay ceza verildi. "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çeşitli iddialarla verilen cezalarla birlikte hapis cezası 30 yıl 3 aya çıktı.

Figen Yüksekdağ kimdir?

Can Memiş: Beraat.

Cihan Erdal: 16 yıl

Gülser Yıldırım: Beraat

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Gülfer Akkaya: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" iddiasından beraat kararı verildi. Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Kışanak'a tahliye kararı

Gültan Kışanak: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçlamasından beraat kararı verildi. "Örgüt üyeliği" iddiası gerekçesiyle 8 yıl ceza verildi. Ceza yarı oranında arttırılarak 12 yıla çıkarıldı. Hakkında tahliye kararı verildi.

Gültan Kışanak Kimdir?

Günay Kubilay: 16 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İsmail Şengül: 16 yıl hapis cezası verildi. İndirim yapılmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İbrahim Binici: Beraat

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Meryem Adıbelli: 9 yıl hapis cezası verildi. Hakkında tahliye kararı verildi.

Mesut Bağcık: 9 yıl hapis cezası verildi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Nazmi Gür: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek, ceza 18 yıl hapse indirildi. "Suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 hapis cezası verildi.

Nezir Çakan: 9 yıl hapis

Pervin Oduncu: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek, ceza 18 yıl hapse indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sebahat Tuncel: "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 8 yıl ceza verildi. Ceza 12 yıl çıkarıldı. Tutukluluk süreci göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesine karar verildi.

Yasin Börü suçlamasına beraat

Selahattin Demirtaş: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım" iddiasıyla 20 yıl, "suç işlemeye tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Newroz etkinliğinde yaptığı konuşma gerekçesiyle 2 yıl 6 ay ceza verildi. Farklı tarihlerdeki açıklamaları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıl 6 ay, 2 yıl 30 ay, 3 yıl, 1 yıl 6 ay, 1 yıl, 1 yıl 6 ay, 2 yıl ceza verildi. Demirtaş'a verilen toplam ceza 42 yıl oldu. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil 36 sanık hakkında Kobani olayları sırasında Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve diğer yaralanmalara ilişkin “suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması” nedeniyle beraat kararı verdi. Demirtaş’a “Darbe karşıtı miting”te yaptığı konuşmadan ötürü ceza verildi.

Sibel Akdeniz: Beraat

Sırri Süreyya Önder: Beraat

Zeki Çelik: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Söz konusu ceza "yardımdan" dolayı 18 yıla düşürüldü. Yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verildi. Ayrıca "suça tahrik" iddiasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zeynep Karaman: "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla verilen müebbet hapis cezası, "yardım" gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Ayrıca "Suça tahrik" gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zeynep Ölbeci: "Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve "üyelik" iddialarıyla toplam 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, savunmaları alınmamış olan diğer sanıkların dosyası hakkında tefrik kararı verdi.

Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılandı. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyordu.

(AS)