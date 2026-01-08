"Kobanê'yi nasıl savunduysak Rojava'yı da savunacağız"

Şam yönetiminin Halep’in Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye’ye yönelik saldırıları birçok ilde yürüyüşler ve açıklamalar ile protesto ediliyor.

Diyarbakır'da çok sayıda kişi Koşuyolu Parkı’ndan AZC Plaza önüne doğru “Amed uyuma Rojava’ya sahip çık” ve “Katil HTŞ, işbirlikçi İŞİD” sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır da katıldı.

Amed’te on binler Halep ve Rojava için yürüyüşte/ pic.twitter.com/SDLOmFPvMV — Medine Mamedoğlu (@MamedogluMedine) January 8, 2026

Bayındır, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, saldırıların sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Türkiye ve Kürdistan’da bu saldırılara karşı ayaktayız. Kürtlerin mahallerine tanklı toplu saldırı var ama Türkiye, dünya sessiz. İyi biliyoruz ki; bu saldırılar planlıdır, bu saldırıların temeli var, geçmişi var, hazırlığı var. 2013-15 sürecinde DAİŞ’e destek verenler, bugün HTŞ çetesine destek vermek istiyor. Her gün televizyonda bizi tehdit edenler, ‘QSD 10 Mart anlaşmasına gelsin’ diyenler; niye HTŞ, Şam yönetimi 1 Nisan anlaşmasına gelmiyor? Niye çağrı yapmıyorsunuz, ‘Ey HTŞ 1 Nisan anlaşmasına gelin’ demiyorsunuz? Bu da bize bir şey gösteriyor; HTŞ’nin dostusunuz, kardeşisiniz. Ama bugüne kadar bütün kardeşleriniz gitti, bunlarda gidecek. Rojava Özerk Yönetimi 13 yıldır bütün saldırılara, tehditlere, ablukaya rağmen eşit bir yaşam inşa etti. Herkes aklını başına alsın. Nasıl Kobanê’den döndülerse, Rojava’dan da, Halep’ten de dönecekler."

Ayşegül Doğan: Türkiye Suriye’de parçalayıcı bir rol oynamamalı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti İlçe Örgütü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada "Halep'te saldırı Türkiye'de barış olmaz. Nasıl 2014'de Kobanê'yi savunduysak bugün de Rojava'yı savunacağız" sözleri öne çıktı. Siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi açıklamanın ardından yürüyüş yapmak isterken polis müdahalesi ile karşılaştı.

Şirnex'ın Cizîr ilçesinde Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê mahallelerine yönelik saldırılara karşı yapılan yürüyüşe saldıran polis en 3 kişi darp ederek gözaltına aldı, gazetecileri de ölümle tehdit ettihttps://t.co/RWUL6SR6VT pic.twitter.com/8ekmDEcXAn — Mezopotamya Ajansı (@maturkce1) January 8, 2026

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, yurttaşlar polis tarafından şiddete maruz bırakılırken, gazeteciler de ölümle tehdit edildi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, gazetecilerin polis tarafından engellenmesine ilişkin bir açıklama paylaştı.

📌Polisten gazetecilere saldırı



HTŞ’nin Halep’in iki mahallesine yaptığı saldırıyı Şırnak’ın Cizre ilçesinde protesto eden açıklamayı takip eden gazetecilerin haber takipleri polis tarafından engellendi



Gazetecilerin çekim yapmasını engeleyen polisler, bazı gazetecilere… pic.twitter.com/d2naxB3Hue — Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) January 8, 2026

Van'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Binası’nda bir araya gelen çok sayıda kişi "Rojava vicdandır, direniştir, özgürlüktür teslim alınamaz" pankartı ve "Biji Berxwedana Rojava (Yaşasın Rojava Direnişi)" sloganı eşliğinde Kent Meydanı’na yürüdü. Ortak basın metninin Kürtçesi DBP İl Eşbaşkanı Cemal Demir tarafından, Türkçesi ise MEBYA-Der Eşbaşkanı Hanım Kaya tarafından okundu.

Saldırıların Barış ve Demokratik sürecini dinamitlenmeye çalıştığını belirten Cemal Demir, ”Tam da Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi, son derece manidardır. Bu durum, yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar, yalnızca bugünü değil, Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini de dinamitlemektedir” dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kuzey ve Doğu Suriye kenti Qamişlo sınırında bulunan Kader Ortakaya Kardeşlik Parkı'nda bir araya gelen binlerce kişi, sınır hattı boyunca sınır kapısına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan DBP Mêrdîn İl Eşbaşkanı Abdülselam Turan, "Kürt halkı bu saldırılar karşısında yalnız değil, savunmasız değil, çaresiz de değildir" ifadelerini kullandı.

Nusaybin'de yürüyoruz.



HTŞ çetelerinin ve işbirlikçilerinin Kürt mahallelerine dönük saldırılarına karşı gençliği mücadeleye çağırıyoruz.



Kobane'nin ruhuyla gençlik ayağa. pic.twitter.com/0MRkhEQh74 — SGDF (@sgdfiletisim8) January 8, 2026

Adana'da İnönü Parkı'nda açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan DEM Parti Adana İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, uluslararası kamuoyunu sorumluluk almaya ve Kürt halkıyla dayanışmaya çağırdı. Saldırıların insanlık suçu olduğunu ifade eden Aydemir, saldırıların durdurulmasını istedi.

Şirnex ve Adana'da yapılan eylemlerde, "Halep'te saldırı Türkiye'de barış olmaz. Nasıl 2014'de Kobanê'yi savunduysak bugün de Rojava'yı savunacağız" denildihttps://t.co/nYq7rW7rFm pic.twitter.com/K6WGW6f0Wx — Mezopotamya Ajansı (@maturkce1) January 8, 2026

“AKP’nin Halep’e doğrudan dahiliyeti toplumda ciddi anlamda kırılma yaratabilir”

Hakkari'de de merkezin yanı sıra Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde çok sayıda kişinin katılımı ile basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını DEM Parti İl Eşbaşkanı Behçet Kanat okudu.

Dersim'de Sanat Sokağı'nda açıklama yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, "Rojava vicdandır, özgürlüktür, direniştir; teslim alınamaz" pankartı açıldı. Açıklamayı yapan DEM Parti Dêrsim İl Eşbaşkanı Özcan Ateş, saldırıyı kınadı.

DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, "Suriye'de tekçi, mezhepçi, cinsiyetçi, faşist bir akıl var. Ve o faşist akıl daha önce de orada da başta kadınlar olmak üzere Alevilerin, Dürzilerin, farklı inançtan ve kimlikten yaşayan insanların olduğu yerlere bu çeteler eliyle saldırılar düzenlemişti. Biz bu zihniyeti Rojava'dan, Şengal'den de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dersim |



IŞİD artığı cihatçı HTŞ çetelerinin Eşrefiye, Şêxmeqsûd ve Beni Zed mahallelerine, Kürt halkına, Alevilere, Dürzilere, Hrıstiyanlara ve ulus, inanç gruplara yönelik saldırılarına karşı eylemdeyiz.



Cihatçı HTŞ çetelerinin, işbirlikçilerinin saldırılarına karşı birleşik… pic.twitter.com/HQrtlTlNaK — Sosyalist Kadın Meclisleri (@skmresmi) January 8, 2026

Bingöl'de Kent Meydanı'nda açıklama yapıldı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bingöl İl Eşbaşkanı Şevket Kalındamar, Kürt halkının bu saldırılar karşısında yalnız, savunmasız ve dağınık olmadığını ifade ederek "Kobanê direnişinin ortaya koyduğu tarihsel irade ve onurla, Rojava'nın kazanımlarını, Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

Batman'da Demokratik Kurumlar Platformu, "Rojava vicdandır, dreniştir, özgürlüktür” sloganıyla yürüyüş düzenlendi ve basın açıklaması yapıldı.

Fotoğraf: MA

Urfa'nın Suruç ilçesinde de yurttaşlar, saldırıları yürüyüş eşliğinde protesto etti.

Halep'e yönelik saldırılar karşı Kobanê sınırındaki Pîrsûs’ta engellemelere rağmen yürüyen binler, “Rojava’nın kazanımlarını, Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız” dedihttps://t.co/1KeSrZRgbm pic.twitter.com/f0WHAjdE4p — Mezopotamya Ajansı (@maturkce1) January 8, 2026

Kentlerde ve ilçelerdeki yürüyüşlerin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu, Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde yaşananları protesto etti. DEM Partili vekiler, oturdukları sıralara, “Halep’te katliama hayır”, “Yaşasın Kürt halkının direnişi”, “Eşrefiyê, Şêxmeqsûd ve Benî Zêd yalnız değildir” dövizleri koydu.

(NÖ)