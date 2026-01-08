ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:01 8 Ocak 2026 14:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 17:43 8 Ocak 2026 17:43
Okuma Okuma:  6 dakika

HALEP İÇİN YÜRÜYÜŞLER YAPILDI

"Kobanê'yi nasıl savunduysak Rojava'yı da savunacağız"

Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde birçok kentte yapılan eylemlerde, saldırıların insanlık suçu olduğu vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Kobanê'yi nasıl savunduysak Rojava'yı da savunacağız"
Fotoğraf: MA

Şam yönetiminin Halep’in Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye’ye yönelik saldırıları birçok ilde yürüyüşler ve açıklamalar ile protesto ediliyor.

Diyarbakır'da çok sayıda kişi Koşuyolu Parkı’ndan AZC Plaza önüne doğru  “Amed uyuma Rojava’ya sahip çık” ve “Katil HTŞ, işbirlikçi İŞİD” sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır da katıldı.

Bayındır, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, saldırıların sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Türkiye ve Kürdistan’da bu saldırılara karşı ayaktayız. Kürtlerin mahallerine tanklı toplu saldırı var ama Türkiye, dünya sessiz. İyi biliyoruz ki; bu saldırılar planlıdır, bu saldırıların temeli var, geçmişi var, hazırlığı var. 2013-15 sürecinde DAİŞ’e destek verenler, bugün HTŞ çetesine destek vermek istiyor. Her gün televizyonda bizi tehdit edenler, ‘QSD 10 Mart anlaşmasına gelsin’ diyenler; niye HTŞ, Şam yönetimi 1 Nisan anlaşmasına gelmiyor? Niye çağrı yapmıyorsunuz, ‘Ey HTŞ 1 Nisan anlaşmasına gelin’ demiyorsunuz? Bu da bize bir şey gösteriyor; HTŞ’nin dostusunuz, kardeşisiniz. Ama bugüne kadar bütün kardeşleriniz gitti, bunlarda gidecek. Rojava Özerk Yönetimi 13 yıldır bütün saldırılara, tehditlere, ablukaya rağmen eşit bir yaşam inşa etti. Herkes aklını başına alsın. Nasıl Kobanê’den döndülerse, Rojava’dan da, Halep’ten de dönecekler."

Ayşegül Doğan: Türkiye Suriye'de parçalayıcı bir rol oynamamalı
Ayşegül Doğan: Türkiye Suriye’de parçalayıcı bir rol oynamamalı
8 Ocak 2026

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti İlçe Örgütü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada "Halep'te saldırı Türkiye'de barış olmaz. Nasıl 2014'de Kobanê'yi savunduysak bugün de Rojava'yı savunacağız" sözleri öne çıktı. Siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi açıklamanın ardından yürüyüş yapmak isterken polis müdahalesi ile karşılaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, yurttaşlar polis tarafından şiddete maruz bırakılırken, gazeteciler de ölümle tehdit edildi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, gazetecilerin polis tarafından engellenmesine ilişkin bir açıklama paylaştı.

Van'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Binası’nda bir araya gelen çok sayıda kişi "Rojava vicdandır, direniştir, özgürlüktür teslim alınamaz" pankartı ve "Biji Berxwedana Rojava (Yaşasın Rojava Direnişi)" sloganı eşliğinde Kent Meydanı’na yürüdü.  Ortak basın metninin Kürtçesi DBP İl Eşbaşkanı Cemal Demir tarafından, Türkçesi ise MEBYA-Der Eşbaşkanı Hanım Kaya tarafından okundu.

Saldırıların Barış ve Demokratik sürecini dinamitlenmeye çalıştığını belirten Cemal Demir, ”Tam da Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuyla entegrasyonunun ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi, son derece manidardır. Bu durum, yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar, yalnızca bugünü değil, Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini de dinamitlemektedir” dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kuzey ve Doğu Suriye kenti Qamişlo sınırında bulunan Kader Ortakaya Kardeşlik Parkı'nda bir araya gelen binlerce kişi, sınır hattı boyunca sınır kapısına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan DBP Mêrdîn İl Eşbaşkanı Abdülselam Turan, "Kürt halkı bu saldırılar karşısında yalnız değil, savunmasız değil, çaresiz de değildir" ifadelerini kullandı.

Adana'da İnönü Parkı'nda açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan DEM Parti Adana İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, uluslararası kamuoyunu sorumluluk almaya ve Kürt halkıyla dayanışmaya çağırdı. Saldırıların insanlık suçu olduğunu ifade eden Aydemir, saldırıların durdurulmasını istedi.

"AKP'nin Halep'e doğrudan dahiliyeti toplumda ciddi anlamda kırılma yaratabilir"
“AKP’nin Halep’e doğrudan dahiliyeti toplumda ciddi anlamda kırılma yaratabilir”
8 Ocak 2026

Hakkari'de de merkezin yanı sıra Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde çok sayıda kişinin katılımı ile basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını DEM Parti İl Eşbaşkanı Behçet Kanat okudu.

Dersim'de Sanat Sokağı'nda açıklama yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, "Rojava vicdandır, özgürlüktür, direniştir; teslim alınamaz" pankartı açıldı. Açıklamayı yapan DEM Parti Dêrsim İl Eşbaşkanı Özcan Ateş, saldırıyı kınadı.

DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, "Suriye'de tekçi, mezhepçi, cinsiyetçi, faşist bir akıl var. Ve o faşist akıl daha önce de orada da başta kadınlar olmak üzere Alevilerin, Dürzilerin, farklı inançtan ve kimlikten yaşayan insanların olduğu yerlere bu çeteler eliyle saldırılar düzenlemişti. Biz bu zihniyeti Rojava'dan, Şengal'den de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de Kent Meydanı'nda açıklama yapıldı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bingöl İl Eşbaşkanı Şevket Kalındamar, Kürt halkının bu saldırılar karşısında yalnız, savunmasız ve dağınık olmadığını ifade ederek "Kobanê direnişinin ortaya koyduğu tarihsel irade ve onurla, Rojava'nın kazanımlarını, Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

Batman'da Demokratik Kurumlar Platformu, "Rojava vicdandır, dreniştir, özgürlüktür” sloganıyla yürüyüş düzenlendi ve basın açıklaması yapıldı.

Fotoğraf: MA

Urfa'nın Suruç ilçesinde de yurttaşlar, saldırıları yürüyüş eşliğinde protesto etti.

Kentlerde ve ilçelerdeki yürüyüşlerin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu, Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde yaşananları protesto etti. DEM Partili vekiler, oturdukları sıralara, “Halep’te katliama hayır”, “Yaşasın Kürt halkının direnişi”, “Eşrefiyê, Şêxmeqsûd ve Benî Zêd yalnız değildir” dövizleri koydu.

(NÖ)

