Kobanê Davası kararları Kobanê'de protesto edildi

Ankara'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski MYK üyeleri Günay Kubilay, Alp Altınörs, Nazmi Gür, Ali Ürküt, Cihan Erdal, Dilek Yağlı, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, Zeki Çelik ve Zeynep Karaman ve eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Emine Ayna'nın Kobanê'yle dayanıştıkları için ağır hapis cezalarına çarptırılmaları özgür Kobanê'de sokaklara dökülen yüzlerce insan tarafından protesto edildi.

Kobanê halkı Perşembe günü Özgür Kadın Meydanı’nda başlayan protestolarda "Kobanê Davası mahkumları onurumuzdur" sloganlarıyla hüküm giyenlerin posterleri eşliğinde yürüdü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yürüyüşün vardığı Şehit Egîd Meydanı’nda toplanan halka seslenen TEV-DEM Firat Kantonu Meclisi Eş Başkanı Enwer Mislim, IŞİD'in Kobanê'yi kuşattığı Ekim 2014 başlarındaki mücadeleleri anımsattı: "[...] Onlarca defa ‘Kobanê düştü ve düşmek üzere’ dediler. Ancak Kobanê direndi ve kazandı. Bakurê Kurdistan halkı Kobanê ile birlikte serhildan yolunu tuttu. Bu da Türk devleti için intikam nedeni oldu. Ancak tüm dünya Kobanê ile birleşerek zaferi sağladı.” dedi.

Firat Kantonu Özerk Yönetimi binası önünde konuşan Firat Kantonu Yürütme Meclisi Eş Başkanı Ferhan Hec Îsa da verilen mehkumiyet kararlarını kınadı ve bu kararlarla halkın özgürlük ve direniş çizgisinin yok edilemeyeceğini vurguladı.

Kobanê direnişi (Eylül 2014 - Ocak 2015) IŞİD, Eylül 2014'te Suriye'nin kuzeydoğusunda hızla ilerleyerek Kobanê'yi kuşatmaya başladı. Şehirdeki Kürt nüfus, YPG (Halk Savunma Birlikleri) ve YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) militanlarınca savunuldu. Kobane Direnişi sırasında Urfa'nın sınırdaki Suruç ilçesi bölgede önemli bir sivil dayanışma ve siyasal eylem merkezi haline geldi. Kent, Kobanê'ye giden gönüllü savaşçılar ve insani yardım malzemeleri için bir geçiş noktası ve Kobanê'den kaçan mülteciler için bir sığınma merkezi olarak hizmet etti. IŞİD'in önünden kaçan silahsız on binlerce Kobanêli Suruç ve çevre ilçe ve köylere sığındı. Buna karşılık binlerce Kürtün yanı sıra Türkiyeli devrimciler de Kobanê'yi savunmak üzere sınırı geçmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve yardım kuruluşları Kobanê'ye yiyecek, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Suruç ve çevre ilçelerde halk IŞİD saldırılarını kınamak ve uluslararası toplumun direnişe destek vermesini sağlamak üzere kamplar kurarak düzenli gösteriler yaptı. IŞİD Ekim 2014 başlarında Kobanê'ye yönelttiği yoğun saldırılar sonucunda şehrin büyük bir kısmını ele geçirdi. Şiddetli çatışmalarda birçok sivil hayatını kaybetti. Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle, Kobanê'deki durum uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. HDP 6 Ekim'den başlayarak Kobanê'ye giderek kritik bir hal alan IŞİD saldırılarına karşı Türkiye'de yaşayan Kürtlerin başlattığı dayanışma etkinliklerine destek çağrısı yaptı. Kürt illerinde ve Kürtlerin yaşadıkları metropol il ve ilçelerde silahlı ırkçı çetelerin giriştiği saldırılar sonucunda patlak veren çatışmalarda çoğu HDP seçmeni ve sempatizanı 50'yi aşkın insan hayatını kaybetti.



Kasım 2014'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenlemeye başladı. YPG'nin IŞİD'e karşı direnişi güçlendi. Ocak 2015'te YPG, IŞİD'e karşı saldırı başlattı ve kenti geri almaya başladı. IŞİD, Haziran 2015'te Kobanê'den tamamen çekildi ve şehir YPG'nin kontrolüne geçti. Kobanê direnişi, IŞİD'e karşı önemli bir zafer olarak kabul edildi ve Kürtlerin özgürlük mücadelesinde sembol haline geldi.

(AEK)