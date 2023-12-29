Klima tesisatı yapan stajyer öğrenci çatıdan düşerek öldü

Diyarbakır’da 10. sınıf öğrencisi Ömer Ç., klima montajı için götürüldüğü Oto Galericiler sitesinde çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

amidahaber.com’un aktardığına göre olay 21 Aralık’ta Diyarbakır’ın 500 Evler Semti’ndeki Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi.

Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ömer Ç., Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında sene başında bir klimacıda staja başladı.

Ömer Ç. 21 Aralık’ta klima tesisatını döşemek için götürüldüğü Oto Galericiler Sitesi’nde dengesini kaybederek ikinci kattan zemine düştü.

Ağır yaralanan Ömer Ç. olay yerine çağrılan ambulans ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Ömer Ç. 27 Aralık’ta yaşamını yitidi. 17 yaşındaki öğrencinin cenazesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Hem işyeri hem okulun ihmali var”

Ömer Ç.’nin dayısı Serdar Kaya, olayda hem okulun hem de işyerinin ihmali olduğunu söyledi. Kaya, “Klimacının sahaya götürmemesi lazım, götürmüş. Ağır iş yaptırmaması lazım, bunu da yaptırmış. Klima tesisatı döşemek için çatı katına çıkmış, ama hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Yeğenim ikinci kattaki asma tavandan düşmüş” dedi. Kaya, suç duyurusunda bulunacaklarını da ekledi.

6 Aralık'ta da Konya'da 17 yaşındaki stajyer öğrenci Ulaş Dumlu, gittiği fabrikada arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetmişti.

Mesleki eğitim merkezleri (MESEM) hakkında

Mesleki eğitim merkezleri (MESEM) ortaöğretim kademesinde bulunan meslek okulları. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. 9 Aralık 2016’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuruldu.

Çıraklık eğitimi, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Karar ile “Çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini işbaşında öğrenmeleri” amaçlandı.

Mesleki eğitim merkezinde eğitim 4 yıl. Öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. Mesleki eğitim ilk seneden son seneye kadar devam ediyor. Öğrenciler üçüncü yılın sonunda kalfalık sınavına, dördüncü yılın sonunda da ustalık sınavına gidiyor.

MEB çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u, kalfa öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında ödeme yapıyor.

Bir süredir devam eden eleştirilere göre Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ederek ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Aynı zamanda çocuk işçiliği meşrulaştırıyor.

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(HA)