KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı, koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında pazar günü Filo Denizcilik’e ait “Filo Jet” adlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan kişileri arama çalışmaları beşinci gününde sürerken, iç siyasette de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’in dün (2 Eylül) yaptığı açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için” görevden alındı.

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Aynı zamanda koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genel Başkanı olan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından YDP de hükümetten çekilme kararı aldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Arıklı, dün gece konuya ilişkin düzenlediği basın açıklamasında, Girne açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili bu aşamada siyasi bir tartışma istemediklerini belirterek, kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kapsamlı bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

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Olay yerine gitmemesinin nedenine ilişkin de açıklamalarda bulunan Arıklı, “kayıp yakınlarının provoke edildiğine yönelik bilgiler” aldığını, bölgede yaşanabilecek olası bir gerginliğin siyasi tartışmaya dönüşmesini istemediği için olay yerine gitmediğini belirtti.

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı da hatırlatan Arıklı, artık kendisinin ayrıca bir talepte bulunmasına gerek kalmadığını; savcılıktan bu yönde bir talep gelmesi hâlinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını ifade etti.

YDP’nin hükümetten çekilmesi ne anlama geliyor? KKTC Cumhuriyet Meclisi 50 milletvekilinden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın milletvekilliğinin sona ermesi nedeniyle halen 49 sandalye dolu. Güncel dağılımda Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 18, Demokrat Parti’nin (DP) iki, YDP’nin iki milletvekili bulunurken, Meclis’te dört bağımsız milletvekili yer alıyor. YDP’nin iki milletvekiliyle hükümetten çekilmesiyle UBP-DP hükümet blokunun sandalye sayısı 25’e düştü. Böylece hükümet, 50 üyeli Meclis’te tek başına salt çoğunluğu sağlayan 26 sandalyenin altında kaldı. Bu durum hükümetin düşmesi anlamına gelmiyor. Ancak hükümetin Meclis çalışmalarında bağımsızlardan veya diğer partilerden destek araması gerekecek.

(VC)