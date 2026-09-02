KKTC Başbakanı Üstel: Yolcu gemisinin enkazı tespit edildi

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında pazar günü Filo Denizcilik’e ait “Filo Jet” adlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan kişileri arama çalışmaları neticesinde gemi enkazına ulaşıldı.

KKTC Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarını ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardıktan sonra basına açıklama yaptı.

259 yolcu ve sekiz mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemiden 239 kişi sağ kurtarıldı. Sekiz kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise hâlâ kayıp.

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Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Türkiye tarafından gönderilen ilk geminin dün (1 Eylül) yaptığı çalışmalar sonucu bir noktanın belirlendiğini aktaran Üstel, bugün bölgeye gelerek çalışmalara katılan “TCG Alemdar” ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini açıkladı.

*Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Alemdar kurtarma gemisi, Girne açıklarında arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. (Fotoğraf: AA)

Geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu söyleyen Üstel, robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmalarının her koşulda devam ettiğinin altını çizdi.

Kayıp yakınlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirten Üstel, “Çalışmaların akşama doğru bir noktaya gelmesini bekliyoruz” dedi.

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(VC)