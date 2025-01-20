KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesapları (KKM) kapsamında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini bugünden itibaren sonlandırma kararı aldı.

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TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan basın duyurusunda, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi çerçevesinde vade sürelerinde düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Bu karar, Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkış sürecine yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

(EMK)