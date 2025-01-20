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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 08:51
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 08:55
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KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

Bu karar, Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkış sürecine yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) idare merkez binası yer alıyor. Bina, modern mimari özelliklere sahip, yüksek bir yapıdır. Ön planda, siyah mermerden yapılmış bir duvar üzerinde altın renkle yazılmış "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi" yazısı ve TCMB logosu dikkat çekiyor.
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesapları (KKM) kapsamında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini bugünden itibaren sonlandırma kararı aldı.

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TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan basın duyurusunda, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi çerçevesinde vade sürelerinde düzenlemeye gidildiği ifade edildi.  Açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Bu karar, Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkış sürecine yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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